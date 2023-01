BBB 23: Key Alves comenta ficada com famoso internacional: "só mímica"

No BBB 23, jogadora key Alves contou que se relacionou com piloto de Fórmula 1

A jogadora de vôlei Key Alves contou sobre um piloto internacional que se relacionou na Fórmula 1. Segundo ela, esse não seria o único famoso gringo que ela deu uns amassos.

Conversando com o brother Ricardo, ela contou que o conheceu em São Paulo. “Eu já fiquei com uns carinhas internacionais. Fiquei com um piloto, o Lando Norris, que foi para a Fórmula 1 agora. Eu não sabia falar nada de inglês e ele nada de português”, disse.

Curioso, ele quis saber como foi a comunicação. “Foi só no translate?”, questionou. “Foi só na mímica. Juro por Deus", respondeu ela.

A atleta explicou que o encontrou no Instagram. “Foi Fórmula 1 que teve lá em São Paulo. Todo ano tem e eu moro lá, daí eu sabia que ia ter e eu comecei a ver quem eram os pilotos que estariam lá. E aí eu vi o dele e ele me mandou um direct. Deve ter aparecido minhas fotos pra ele, não sei como e aí ele me mandou um direct em inglês. Fui responder em inglês lá pra ele, mas eu não sabia conversar e a gente conversou por mímica”, disse.

O brother, então, aconselhou Key: “Tem que começar a fazer inglês, viu? Precisa”

Veja foto do piloto: