BBB 23: Key Alves chora e revela medo de prejudicar a família: "Não aguento mais"

Key Alves faz desabafo e Gustavo tenta confortá-la: "Todo dia rezo, pedindo proteção"

Enquanto os brothers assistiam aos desfiles das escolas de samba na sala do BBB 23, Key Alves se distanciou deles por um momento e foi para o quarto Fundo do Mar.

Lá, a sister teve uma crise de choro e foi amparada por Gustavo. Ela falou que está sentindo saudade da família e que tem medo de decepcionar os pais.

Além disso, a sister confessou que está sentindo muita falta da irmã gêmea, Keyt, e disse que ela é a sua "metade".

Gustavo tentou confortar a sister: "Ela está torcendo por você e está muito feliz que você está aqui". Key Alves em seguida desabafou: "Não estou aguentando mais ficar longe dela".

"Você aguenta sim", respondeu o fazendeiro. "Tô aqui com você, sei que não é a mesma coisa, mas tô aqui com você pra tudo", complementou o brother.

A jogadora de vôlei continuou chorando, e confessou que tem receio de fazer algo na casa do BBB 23 que possa prejudicar sua família.

O brother tentou novamente consolá-la: "Todo dia eu rezo pedindo proteção pro seu pai, pra sua mãe, pra sua irmã, não vai acontecer nada com eles".

Key Alves então fez um pedido inusitado: "Se a gente casar vamos morar todo mundo junto?". "Vamos", afirmou Gustavo. "A gente pega uma casa bem grande", brincou a jogadora de vôlei.

BBB 23: Tadeu Schmidt dá recado sobre liberdade religiosa

Tadeu Schmidt usou o espaço da edição ao vivo desta segunda-feira, 20, para dar um recado para os participantes sobre a liberdade religiosa no Brasil e no BBB 23.

A conversa surgiu após os sinais de preconceito em uma conversa de Key Alves, Gustavo e Cristian sobre a religião de Fred Nicácio, de matriz africana.

“Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, evangélico, gente acredita em tudo, tem gente que acredita em tudo, tem gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica a religião. Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo, né? Todas as religiões tem o nosso respeito, todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem, não tem religião do mal, todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração, é assim no Brasil e é assim no BBB”, pontuou o apresentador.