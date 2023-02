BBB 23: Key Alves chama adversários de hipócritas e dispara: ''Falo tudo na cara''

Em conversa com Cezar Black, Key Alves avalia comportamento de brothers no BBB 23 e fala que é verdadeira e não tem nada para esconder

Na madrugada desta terça-feira, 28, em papo com Cezar Black na academia da casa do BBB 23, Key Alves repercutiu sobre o Jogo da Discórdia. A jogadora de vôlei criticou o jogo de seus adversários no jogo, os integrantes do Quarto Deserto.

"Alguém falou assim: 'você dá opinião de coisa que você nem tá no meio'. E fez igualzinho... Eles são muito hipócritas, eles apontam os erros nossos, só que eles não assumem os deles. E a gente assume o nosso, mano. Me poupe", disse a sister.

Em seguida, ela avalia seu próprio jogo: "Eu não tenho nada para esconder, sou clara, verdadeira, falo tudo na cara e é isso. Acabou. Se eu tiver que sair por isso, eu saio por isso."

Cezar concorda, dizendo que a atleta tem razão. Os dois continuam falando sobre o desentendimento dela com Fred Nicácio. Isso porque, durante o Jogo da Discórdia, Larissa revelou que Key falou mal do médico para integrantes do grupo do Quarto Deserto. No paredão contra Black e Cara de Sapato, Nicácio ficou incomodado com a informação e chegou a tirar satisfação com a jogadora de vôlei.

Confira:

Key Alves avalia o próprio comportamento no BBB 23: 'Falo tudo na cara'



Veja o que a sister disse https://t.co/UORRdpMfIo#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/V1CU3gYIQa — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2023

BBB 23: Amanda diz que vai expor Key Alves e Cezar Black após ouvir conversa

Atrás da porta do Quarto Deserto, Amanda e Cara de Sapato conseguiram ouvir conversa de Key Alves e Cezar Black sobre uma aliada deles na casa do BBB 23. O lutador de MMA chegou a propor uma reunião com os parceiros no jogo. Larissa incentivou Amanda a expor que escutou os brothetrs falando sobre Domitila.

"Vai chegar um momento, Amanda, que tu vai pegar e falar, porque tu que escutou", disse a professora de Educação Física. "Talvez eu fale amanhã. Talvez fale para ela, pra Domi", respondeu Amanda. Ricardo também encorajou: "Fala pra Domi, fala agora."

"Eu vou falar pra ela", disse Amanda. "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", comentou Larissa, que durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 27, também expôs as vezes que Key falou de Fred Nicácio pelas costas para o grupo do Quarto Deserto.

Na conversa que Amanda e Cara de Sapato ouviram, Cezar desabafou com Key Alves sobre uma sister. "O problema todo é ela não dizer o que tem contra mim. A gente já tinha passado essa página", reclamou o enfermeiro no banheiro. "É por isso que estou te falando, deixa ela. Deixa ela ser a surtada. Não vai fazer a mesma coisa igual. Ela está com ciúmes, porque estou mais com você. Coisa de mulher", disparou Key.

