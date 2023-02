BBB 23: Key Alves celebra um mês com Gustavo e manda mensagem romântica

Jogadora de vôlei Key Alves e Gustavo Benedeti completam um mês juntos no BBB 23 e sister faz declaração por torpedo

A jogadora de vôlei Key Alves (23) e GustavoBenedeti (28) completaram um mês juntos desde o primeiro beijo no BBB 23.

A sister comemorou a data especial enviando um torpedo para o fazendeiro com uma declaração de amor. "Para @GUSTAVO: TE AMO. 1 MÊS JUNTOSSSSS", escreveu Key Alves. Vale lembrar que os dois entraram na casa conectados, como dupla, e o primeiro beijo do casal e da edição aconteceu na primeira festa do BBB 23.

Em conversa com Domitila na sexta-feira, 17, Key mostrou que as coisas não estão tão bem quanto parece no relacionamento com o fazendeiro Gustavo. Depois de Bruno Gaga sair, ela começou a refletir sobre sua trajetória dentro da casa mais vigiada do país e seus arrependimentos.

“Eu sei que ter me juntado com ele é um risco que eu tô levando até hoje para me abrir com outras pessoas”, refletiu a atleta, confessando que não queria ter se envolvido tão cedo. "Acho que isso é por causa do Sapato", reclamou ainda sobre Gustavo estar afastado.

Key Alves detona sister e dispara: ''Ponho ela no paredão''

Após Ricardo vencer a Prova do Anjo no sábado, 18, na casa do BBB 23, os brothers comentaram sobre a escolha do biomédico em colocar o líder da semana, Cezar Black, no Castigo do Monstro. Além de perder 300 estalecas, Black deixou o VIP e foi para a Xepa.

No Quarto Fundo do Mar, os confinados ficaram indignados com a atitude de Ricardo, que explicou que já sabe que será indicado ao paredão de domingo, 19, pelo líder da semana. Key Alves contou que viu os brothers do Quarto Deserto rindo e debochando da situação de Black e detonou Bruna Griphao. "Vou falar o que eu ouvi ali, tá? A Bruna: 'pode ser que a galera [de casa] gostou, viu por um lado bom', e deu risada", disse a sister, que prometeu indicar a atriz caso vença Prova do Líder.

"Pois é a mesma bonitinha que fica aqui ó... Deixa eu ganhar o líder pra ver se eu não ponho ela no paredão", disparou ainda.

