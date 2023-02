BBB 23: Key Alves cai no choro com recado do eliminado Gustavo: 'Tomem cuidado'

Após questionar a eliminação de Gustavo, Key Alves cai no choro ao ver o vídeo do recado do eliminado neste domingo e Gustavo brinca: 'Morram de inveja'

A jogadora de vôlei Key Alves não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir o recado do eliminado, que foi o seu parceiro Gustavo, no BBB 23, da Globo. Na tarde deste domingo, 26, a produção exibiu o vídeo que Gustavo deixou gravado logo após ser eliminado na noite de sábado, 25, com mais de 70% dos votos.

Em sua mensagem, Gustavo deu um recado para o seu grupo de aliados e ainda fez uma brincadeira sobre o seu encontro com Tadeu Schmidt. “Tudo bem? Já estamos aqui, conheci o Tadeu primeiro que vocês, morram de inveja. Cuidem com o general aí dentro da casa, com os articuladores. O grupo ainda tem que ser firme aí, cuidado com os votos, não fiquem dispersando votos, porque o pessoal está jogando em grupo. Então sigam firme aí, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus”, disse ele.

Logo depois, o Cowboy falou diretamente para sua parceira, Key Alves, que chorou durante todo o recado dele. “Key, um beijo para você, se cuida aí dentro. Você é forte e vai conseguir. Eu sei que você é capaz. Você já é uma vencedora. Continue firme na caminhada que você vai muito longe. Estou torcendo muito por você. Um beijo para todo mundo”, finalizou. Entre lágrimas, Key saiu da sala logo após o fim do recado para se tranquilizar.

Key Alves vai parar no paredão poucas horas após a eliminação de Gustavo

O clima está tenso na vida de Key Alves no BBB 23. Depois de ver seu parceiro Gustavo ser eliminado, ela foi indicada ao paredão. MC Guimê, que é o maior rival dela no jogo, ganhou o Poder do Anjo e deu o Castigo do Monstro para ela.

Nesta rodada, o Castigo do Monstro era uma indicação ao paredão. Sem pensar muito, Guimê emparedou Key Alves.