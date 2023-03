BBB 23: Key Alves anuncia seu retorno ao Brasil: ''Voltando''

Após passar alguns dias em La Casa de Los Famosos, Key Alves anuncia sua volta ao Brasil

Após ser a escolhida para o intercâmbio com La Casa de Los Famosos, a jogadora de vôlei Key Alves está voltando para o Brasil neste domingo, 19.

Em seus stories no Instagram, a ex-BBB compartilhou uma selfie no aeroporto pronta para retornar ao seu país.

Realizada com a experiência, Key Alves apareceu sorridente no registro. "Estou voltando Brasil", contou ela, que movimento o reality lá fora com seu ânimo e bom humor.

Mesmo após a saída de Dania Mendez do BBB 23 na quinta-feira, 16, a atleta continuou em La Casa de Los Famosos, onde até teve uma festa brasileira. Durante o momento diverto, ela ensinou os participantes algumas danças.

Durante sua passagem pelo reality, Key Alves acabou notando a ausência de Cara de Sapato e MC Guimê nas imagens passadas para eles por lá. Sem saber da expulsão dos dois do BBB 23, ela comentou: "Ele não está ali. Se fosse uma briga normal, a câmera mostraria eles ali também. Mas não mostrou. [...] Mostrava todos assim, como um 'não creio no que aconteceu'", disse a atleta, encenando a reação dos confinados.

Key Alves passa perrengue ao tentar gravar novela em reality mexicano

Nesta quinta-feira, 16, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves acabou passando por um perrengue ao gravar uma cena de novela mexicana! Enquanto estava no reality show mexicano La Casa de Los Famosos, a atleta, junto dos demais participantes do programa, gravou a cena que fazia parte de uma prova semanal que define a quantidade de dinheiro que eles terão para fazer as compras.

Key, ao tentar falar espanhol para se comunicar com seus novos colegas, acabou esquecendo algumas das falas e deixou o momento ainda mais cômico para os internautas que estavam acompanhando a gravação. “Meu, juro, eu nem torcia para ela, mas coitada. Que perrengue foi esse que mandaram ela?”, comentou uma usuária.

“Os coitados gravando a mesma cena pela décima vez já porque ela não para de esquecer a fala”, comentou um outro, rindo. “Que aleatório, eu amei”, brincou um terceiro internauta. Muitos outros se divertiram bastante com a situação de Key.