BBB 23: Key Alves ainda acredita em Paredão falso após eliminação de Gustavo: “Ele vai voltar”

Esperançosa, Key Alves continua aguardando o retorno de Gustavo ao BBB 23

Key Alves (23) está bem abalada desde a saída de Gustavo (28) do BBB 23 no último sábado, 25. Assim que Tadeu Schmidt anunciou que o fazendeiro estava fora da disputa do reality, a jogadora de vôlei afirma que se trata de um paredão falso e aguarda o retorno do amado para a casa mais vigiada do Brasil, assim como fez em seu Raio-X nesta manhã.

A morena iniciou seu vídeo diário falando sobre ter se livrado do paredão na noite do último domingo, 26: "Estou muito feliz que eu ganhei a primeira prova aqui no Big Brother. Ganhei a prova que tinha que ter ganhado", disse sorridente. Key foi indicada para a berlinda por MC Guimê (30), depois que o funkeiro ganhou a Prova do Anjo e deu o castigo do monstro para a atleta, menos de 24 horas após a saída de Gustavo do reality.

Depois de celebrar a conquista de mais uma semana no BBB 23, Key falou sobre a esperança do retorno do Cowboy, com quem se relacionou desde o início do programa: “Não sei onde ele tá, mas eu queria mandar um beijo e um abraço. Eu ainda acho que seja um paredão falso e que ele vai voltar hoje. Mas se isso não acontecer, é seguir firme que faltam 50 dias ainda", falou esperançosa.

Por fim, a jogadora de vôlei fez um pedido para seus apoiadores fora da casa e declarou para quem vai sua torcida neste paredão: "Como tem que tirar um, vamos deixar Black e Fredão aqui", disse, pedindo votos para Cara de Sapato (31), que disputa uma vaga para continuar na casa mais vigiada do Brasil ao lado de Fred Nicácio (35) e Cezar Black (34), aliados da morena no reality.

Entenda a formação do paredão:

Key Alves quase teve que lidar com as emoções de um paredão! O último domingo foi repleto de tensão para os confinados do BBB 23 com a formação de mais uma disputa. A berlinda já começou com dois emparedados: Cara de Sapato, indicado por Sarah Aline (35), que atendeu o Big Fone, e Key Alves, indicação de MC Guimê, o anjo da semana. Mas a jogadora de vôlei conseguiu se safar da berlinda por conta da prova bate e volta. Cezar Black foi o brother mais votado pela casa e por fim, a líder Bruna Griphao (23) indicou Fred Nicácio.