BBB 23: Key Alves admite vontade de ficar com Anitta: "Pegaria fácil"

Anitta abriu o primeiro show do BBB 23 e mesmo após a apresentação, ela continua sendo assunto na boca de Key Alves

Anitta (29) inaugurou a sessão de shows da atual edição do BBB e após a apresentação, a cantora continuou sendo assunto dentro da casa. É porque Key Alves (23) admitiu a atração pela artista.

Em uma conversa com Cezar (34), a jogadora de vôlei revelou que tem vontade de ficar com a cantora. Internautas descobriram no início do programa que Anitta já havia se relacionado com Gabriel (24).

A artista agora parece ter atingido o coração do grupo Camarote. "Eu pegava a Anitta fácil", afirmou Key Alves. Impressionado com a resposta da jogadora, Cezar questionou se ela é bissexual.

Contudo, Key afirmou não sentir atração por mulheres, a não ser quando se trata de Anitta. A cantora congestionou a internet com elogios a sua performance.

BBB 23: Com 7 mi de seguidores, Key Alves saiu de casa com 14 anos e deu pausa na carreira de atleta

Jogadora de vôlei, Key Alves saiu de casa muito cedo para seguir seu sonho de ser uma estrela do esporte e, hoje, se dedica a carreira de influenciadora digital, já que acumula mais de 7 milhões de seguidores nas redes.

Natural de Bauru, cidade do interior de São Paulo, a atleta é líbero no Osasco São Cristóvão Saúde. Ela diz que, no esporte, uma de suas maiores inspirações foi seu pai, que jogava futebol até a gravidez de gêmeas da sua mãe, que esperava Key e Keyt.

As irmãs começaram a jogar vôlei aos 10 anos, na mesma posição em quadra. No entanto, aos 14 anos, Key saiu de casa em busca de seu sonho. Ela já foi campeã e eleita melhor líbero do campeonato sul-americano sub-18, pela seleção brasileira, e ainda levou o título de campeã paulista pelo Osasco.

Porém, agora a carreira no esporte está em pausa, enquanto a de influenciadora decola cada vez mais. A atleta publica sobre seus hobbies, memes, dancinhas e até mesmo fotos sensuais. Desde o ano passado, ela é a atleta de vôlei com mais seguidores no mundo.