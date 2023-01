BBB 23: Juliette defende Marília Miranda: "Deixa a menina maquiar"

Juliette saiu em defesa da sister após críticas de Gabriel Tavares, que disse que a participante foi ao reality apenas para maquiar

Juliette (33) usou as redes sociais para comentar sobre as críticas de Gabriel Tavares (24) contra Marília Miranda (32) no BBB 23.

No reality, o brother começou a espalhar aos participantes, inúmeras vezes, que a sister só tinha ido ao BBB para se maquiar.

A ex-BBB, que é maquiadora de formação disse: "Deixa a menina maquiar". Em poucos minutos, os fãs dela falaram sobre o caso. "Estou achando a história dela tão parecida com a da Ju", disse um seguidor.

"Com medo de terem uma Juliette no programa, estão criando uma Juliette que ainda tá ganhando apoio da Juliette", brincou outra.

"Bem que eu votei pro Manoel entrar, Gabriel está falando que ela só se maquia desde o momento que viu ela, ódio gratuito esse", falou mais uma.

BBB 23: Marília é Pipoca, mas já tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais

Marília Miranda já tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. É natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e mora em Osasco, em São Paulo. Ela conta que veio de uma família humilde e foi criada apenas pela mãe. Se casou aos 19 anos e diz que o marido é seu maior incentivador.

Ela faz treinamentos online e viaja pelo país para palestras e workshops. Se considera destemida, bem-humorada e engraçada. Diz que se entrega de corpo e alma para tudo o que faz e é muito leal em suas relações.

“Eu sempre acompanhei e amei o BBB. É um programa que admiro e gosto, um amor roxo, tremendo, na minha vida”, diz ela.

Na noite de terça-feira, 17, aconteceu o primeiro Jogo da Discórdia na casa do BBB 23. Na dinâmica, os brothers tiveram que escolher as duplas com quem tiveram mais e menos sintonia no confinamento.

Após a votação, o apresentador Tadeu Schmidt (48) anunciou o resultado e disse que Marília e Fred Nicácio foram os mais votados, com dois votos, como a dupla com mais sintonia.