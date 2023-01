BBB 23: irmã de Larissa revela como a sister despistou família de segredo

Apenas a mãe e a irmã da personal sabiam que Larissa iria para o reality

Larissa, a nova participante do BBB 23, teve a ajuda da mãe e da irmã para esconder de seus familiares e amigos que ia para a casa mais vigiada do Brasil. A irmã e a mãe eram as únicas que sabiam do segredo da personal.

Letícia, irmã da sister, contou as histórias que a participante precisou inventar para guardar o segredo. "Ela inventou para a amiga dela que não tinha mala pra viajar. Realmente ela não tinha, mas era para ir para o BBB. Aí ela pediu a mala emprestada. Ela também faltou o casamento da minha prima que já estava tudo marcado, e inventou que tinha um trabalho de personal importante, que ela não podia faltar", disse ela ao site Gshow.

Os parentes de Larissa tomaram um susto quando descobriram. "Estava trabalhando à tarde. Quando eu soube, quase bati o carro. Foi muito emocionante. Vamos esperar segunda-feira essa entrada do BBB, vai ser tudo festa", contou José, que é tio da personal.

Já a mãe de Larissa admitiu já estar com saudades da filha: “Até agora a ficha não caiu ainda. Estou com muita saudade dela. Vamos esperar até segunda-feira para a gente ver a minha menina".

Sombrio, cidade localizada no extremo sul de Santa Catarina, a 240 km de Florianópolis, manifestou nas redes o orgulho e a torcida pela famosa do momento.

"Quando anunciou ela, deu um alvoroço aqui. A prefeitura de Sombrio, onde ela nasceu, postou. A prefeitura da Gaivota, onde fomos criadas, também postou que ia torcer. A gente foi lá na Gaivota. Até brincamos que era uma carreata. Eram dois carros (risos). Buzinando, buzinando... Tá tudo em festa. Todo mundo feliz porque nossa cidadezinha é pequenininha e a Lari está representando", contou a irmã da personal.

A sister, que já trocou mensagens com o cantor Lucas Lucco (31) pelo direct do Instagram, diz que pretende conquistar o Brasil no BBB 23 com seu jeito espontâneo e sorridente.