BBB 23: internautas afirmam que Giovanna tem dívida no Serasa e empresa responde

Até o Serasa comentou sobre a suposta dívida alta da participante da Casa de Vidro, Giovanna Leão

É cada uma! Os internautas, que mais parecem agentes do FBI, descobriram uma curiosidade sobre Giovanna Leão, participante da Casa de Vidro do BBB 23. Pesquisando o nome da participante no Serasa, empresa que analisa crédito, eles descobriram que ela tem uma dívida de R$ 100 mil.

A web começou a fazer vários memes com a situação. Vale lembrar que comparando fotos de antes e depois da ruiva, especialistas em harmonização facial estimam que ela gastou R$ 150 mil em procedimentos estéticos, o que até poderia justificar a dívida.

Como se não faltasse mais nada, até o Serasa resolveu entrar na brincadeira e comentou uma publicação sobre o assunto. "Essa vai me dar dor de cabeça", disse o perfil nas redes sociais.

Já se colocando no lugar da competidora, muitos brincaram que pagariam as contas em dia antes de entrar em uma próxima edição.

A empresária Giovanna também fez um apelo para entrar na casa ao dizer que o pai dela está com câncer e a mãe tem dor na coluna e depressão. Esses fatores também poderiam explicar o gasto.

Confira a resposta do Serasa sobre Giovanna Leão: