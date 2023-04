BBB 23: Integrantes do Fundo do Mar apontam jogo duplo de brother: "De bobo não tem nada"

Cezar Black, Sarah Aline e Marvvila avaliaram as movimentações de jogo feita por um colega de confinamento

Na área externa da casa do BBB 23, Cezar Back e Sarah Aline começaram a conversar sobre a formação do paredão deste último domingo, 2. O enfermeiro confessou que ficou surpreso com a indicação de Aline, líder da semana, e também falou sobre a conversa que teve com Amanda após descobrir que ela votou nele.

Um pouco depois, Marvvila de junta a dupla e eles passam a falar sobre Ricardo. O brother e a cantora acreditavam que o biomédico seria alvo das sisters do Quarto Deserto, contudo, como ele também tem conversa com elas ultimamente, eles acham que ele pode voltar a ser aliado delas.

"Sarinha tem razão. Alface agora virou um voto de... até um possível aliado pra elas em algumas situações", diz Black. "Claro que sim. Ainda mais porque ele vai lá no quarto, compartilha as coisas que ele pensa. Elas sabem que ele pode ser importante pro jogo", afirmou a psicóloga.

Em seguida, Cezar contou para as colegas que Ricardo contou para as meninas do outro quarto que votava nele e não na Amanda. "Se ele quer continuar nessa, deixa ele", respondeu Marvvila.

Sarah, então, comentou que essa atitude é vantajosa para o brother, mas a cantora rebate: "Ele não é bobo. De bobo ele não tem nada. Só que é vantajoso até a página dois. No momento que todo mundo se virar contra, igual àquele dia que todo mundo decide votar, aí é a casa toda contra ele", completou ela.

Cezar descobre traição de sister

Após se recusar em votar em Amanda por consideração, Cezar Black foi surpreendido ao descobrir que além de não ter sido escolhido pela sister para ganhar uma imunidade relâmpago, também foi o segundo voto da médica no confessionário.

Nesta segunda-feira, 03, o enfermeiro desabafou com ela sobre o ocorrido. "Eu não voto em você, porque realmente eu gosto muito de você e tenho muita afinidade contigo. Tá até uma indisposição lá comigo. Não votei em você, porque não quis mesmo. Eu confiei no que você me disse, que não votaria em mim. Não é questão de primeira ou segunda opção", disparou.

