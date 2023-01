BBB 23: Ícaro Silva declara torcida para Aline Wirley após detonar o reality: "Até mutirão eu vou puxar"

Após detonar o BBB, Ícaro Silva declara torcida para Aline Wirley e diz que pretende assistir o reality

Ícaro Silva (35) usou as redes sociais para declarar sua torcida para Aline Wirley (41), que integra o elenco Camarote do BBB 23.

Em postagem no Instagram, o ator compartilhou fotos ao lado da artista e falou sobre sua amizade de longa data com a eterna cantora do grupo Rouge.

"Aline ilumina e eleva o nível de qualquer palco, show, jogo, espetáculo, evento ou história em que ela estiver presente. Não importa onde, sempre estarei te assistindo e torcendo por você, minha irmã. Se por um lado observo apreensivo enquanto você entra em uma arena que centraliza o julgamento do país inteiro, por outro fico feliz pela imensa sorte que o Brasil terá de te conhecer melhor e reconhecer a estrela e a pessoa gigante que você é", escreveu o global.

Com bom humor, ele ainda deixou claro que pretende se engajar na torcida pela sister: "Te amo, honro e respeito suas escolhas e, se precisar, até mutirão eu vou puxar", completou o ator.

No final de 2021, o ator se revoltou com os boatos de que participaria do programa: "Respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre", disparou.

Na época, a declaração do artista dividiu opiniões de celebridades e Tiago Leifert (42), que apresentou a atração de 2017 a 2021, foi para um embate direto com Silva.

Ao defender o BBB, o jornalista pediu mais respeito pela história do programa e chegou a dizer que o reality pagava o salário do ator.

Fantine Tho vibra com participação de Aline Wirley no BBB 23: "Vai conquistar o coração do Brasil"

Aline Wirley também recebeu o apoio de Fantine Tho (43), companheira do grupo Rouge. Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou um vídeo para declarar sua torcida para a amiga de longa data, e não poupou elogios para ela.