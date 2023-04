Cezar, do BBB 23, é investigado por abandono de emprego

Enfermeiro, Cezar, do BBB 23, tem processo aberto por hospital após não aparecer no trabalho desde sua entrada no reality

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) abriu um processo administrativo para apurar denúncia de abandono de emprego por parte de Cezar Black (34), que está confinado no BBB 23 desde janeiro. A denúncia é em razão de faltas injustificadas no trabalho, que coincidem com o início da sua participação no reality. A informação foi divulgada a princípio pelo jornal Metrópoles.

De acordo com o hospital universitário, o processo contra o enfermeiro se deu por faltas, registradas em março, sem justificativas oficiais, como banco de horas, abono, férias ou licença.

Segundo o Portal da Transparência, Black tirou férias em janeiro, quando ingressou no programa global. Em fevereiro, ele utilizou acúmulo de banco de horas e abonos, mas passou a registrar ausências sem explicação prévia, gerando descontos na folha salarial. Em março, por só ter tido faltas sem justificativa oficial (abono, licença, férias ou banco de horas), passou a ser alvo do processo.

A equipe do brother ainda não se pronunciou.

Veja a nota do hospital sobre Cezar Black

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informa que o enfermeiro Cezar Black Bina Cruz estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geram o respectivo desconto na folha de pagamento.

Em março, passou a acumular somente faltas injustificadas e, em razão disso, foi aberto um processo para apurar abandono de emprego, que está em curso e segue os ritos processuais normativos, nos quais se incluirão o contraditório e a ampla defesa. Cabe esclarecer que no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), utilizado pela administração pública federal, os descontos de faltas figuram somente um mês após a ocorrência e assim as faltas injustificadas de março vão constar na folha de pagamento de abril.

Os contracheques são disponibilizados sempre a partir do dia 10 do mês subsequente, ou seja, o contracheque de março estará disponível a partir de 10/04.

Cezar pede desculpas para brothers por conta da última votação

Na academia do BBB 23, Cezar reuniu seus aliados do quarto fundo do mar para montarem estratégias para a próxima semana do programa. Ele aproveita o momento para se desculpar com os participantes do grupo pela última votação do Paredão.

"Me desculpem pela minha atitude do domingo. Fiquei em cima do muro mesmo. A Amanda era uma pessoa que eu gostava, que eu tinha carinho. As duas vezes que eu votei nela dentro de toda a edição me deixaram desconfortável. E ela ter votado em mim deixou claro que isso é jogo", desabafou o brother.

O enfermeiro então assume o erro e diz que se arrependeu: "Nós sempre fomos o Fundo do Mar, sempre estivemos juntos aqui, queria pedir desculpa pra vocês e queria muito poder fazer diferente agora. Queria dizer que minha lealdade é completamente de vocês".