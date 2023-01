BBB 23: Gustavo revela que fez depilação a laser antes de entrar na casa: “Lisinho”

Em conversa, Bruna Griphao reclamou do excesso de pelos no banheiro do BBB 23 e Gustavo se defendeu

Parece que a situação do banheiro do BBB 23 não está muito agradável! Foi o que Bruna Griphao (23) revelou ao reclamar com os brothers sobre o cômodo, que é compartilhado entre os confinados. A sister desabafou sobre a quantidade de pelos no vaso sanitário e no chão do banheiro. Gustavo Benedeti (27) logo se defendeu e revelou que antes de entrar na casa, antecipou a solução e fez depilação a laser para não ter que lidar com o excesso de pelos durante o confinamento.

Na conversa, Bruna desabafou: “Gente eu fui limpar aquele banheiro e a quantidade de pent*lho que eu tirei de trás dá… o que é isso, o que acontece com vocês? Vocês balançam e cai pent*lho?”, disse sobre os pelos pubianos, sem poupar detalhes. Em resposta, o caubói da casa foi bastante sincero e falou sobre a sua intimidade: “Eu não tenho cabelos no sac*”, disparou para se defender das acusações.

Os outros integrantes se mostraram surpresos: “Ele já deu o laser antes de entrar no Big Brother”, disse Domitila (38), sobre a depilação do brother. Cara de Sapato (32) também pareceu curioso e brincou com Gustavo: “Como é que está, Caubói?” e recebeu: “Aqui, na virilha, está lisinho, filho”, como resposta do fazendeiro, que demonstrou que se preocupou com muitos detalhes antes de entrar para o reality.

Key e Gustavo recebem punição por ato proibido debaixo do edredom

Eita! Key Alves (23) e Gustavo Benedetti tiveram que lidar com uma punição na primeira semana de confinamento! Os brothers quebraram uma regra da casa debaixo do edredom e foram surpreendidos ao perderem estalecas.

Na ocasião, a jogadora de vôlei e o fazendeiro, que formaram um casal assim que o reality iniciou, conversavam por debaixo das cobertas sobre suas intenções de voto. Mas nas regras do BBB, é proibido esconder as conversas, já que o público precisa ter acesso a tudo que foi dito pelos microfones, e abafar o som pode atrapalhar a reprodução.