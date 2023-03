BBB 23: Gustavo promete colocar Domitila no paredão se voltar: ''É recente''

Na Casa do Reencontro, Gustavo promete que terá Domitila como seu alvo no jogo

Buscando uma vaga novamente no BBB 23, os brothers da Casa do Reencontro comentam sobre o que pretendem fazer se retornarem ao jogo nessa altura do campeonato. Gustavo, o cowboy, revelou em conversa com Paula quem colocaria na berlinda.

A biomédica, que já até fez harmonização facial aqui fora, disse que puxaria determinado participante porque ele é o seu maior adversário no jogo. "A não ser que coloque a Marvvila, que é planta", falou ela. "Mas você só tem essas duas opções? Você não pode votar em alguém do Deserto?", perguntou Gabriel Fop.

Paula questionou o modelo, que ficou com Bruna Griphao em sua passagem pela casa. "Quem eu tenho pra votar no Deserto? Meu último voto do Deserto foi Eliminado hoje. Tu vai votar na mami, Amanda e na Bruna? Como vou votar nessas três?", falou ela.

"Tu vai colocar que justificativa? 'Eu vi aqui de fora'. É a tua estratégia de jogo", perguntou ela sobre indicar pessoas ao voltarem sabendo de algumas informações. "Mas é recente, real", disse ele. "Então, quer dizer que não posso?", perguntou a biomédica.

Gustava então opinou e deu sua possível indicação. "Se eu entrasse, eu colocaria a Domitila", apontou ele. "Eu colocaria a Bruna", declarou Key Alves. "Se eu entro hoje, eu fico entre colocar o Black, que é meu adversário, e colocar a Marvvila, que é a planta", revelou Paula.

Fred desiste da repescagem e deixa Casa do Reencontro

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família”, disse ele.