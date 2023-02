BBB 23: Gustavo e Key batem boca com Domitila: “Não tá dando mais”

Durante a manhã no BBB 23, Gustavo e Key discutiram com Domitila por um motivo surpreendente

A casa mais vigiada do Brasil não amanheceu em clima de folia nesta segunda-feira, 20. Após a formação do paredão da semana no BBB 23, a tensão acabou deixando os brothers ainda mais irritados. Durante a manhã de hoje, Gustavo (28) e Key (23) bateram boca com Domitila (38) por um motivo surpreendente.

Tudo começou quando alguns brothers bateram a porta do quarto pela manhã, o que acordou o fazendeiro e o deixou irritado. Depois do ocorrido, Gustavo foi para a cozinha e traçou uma vingança com Key: voltar ao quarto para bater a porta e acordar seus colegas de confinamento também.

Assim que bateu a porta, Domitila acordou estressada: “É sério isso, Cowboy?”, disparou para o aliado. Gustavo rebateu e disse que sim. Key também entrou no quarto na mesma hora e começou o bate boca: “A gente vai continuar batendo". A jogadora de vôlei ainda alegou que não conseguia dormir por conta da atitude dos brothers.

Domitila chegou a se defender e disse que as atitudes do casal não eram justas, afirmando que todos os brothers deveriam bater à porta também. Gustavo e Key finalizaram a discussão e deixaram o quarto retrucando.

como essa key é amargurada, está errada em bater à porta com a galera dormindo, ainda quer argumentar e sai batendo a porta de novo 🤮 #bbb23pic.twitter.com/4krhHnjFHo — grazi (@grxzinha) February 20, 2023

Depois do ocorrido, Key e Gustavo foram para o jardim e deram risada da situação."Não sou de fazer isso, mas não tá dando mais não", Gustavo se defendeu e Key concordou com o cowboy: "O nosso problema é que a gente é bonzinho demais.", alegou.

Público detona Key Alves após desistir e mudar de voto de última hora

Na noite do último domingo, 19, Key Alves também causou polêmica durante a formação do paredão. Os usuários das redes sociais não gostaram nada da atleta ter mudado de ideia de última hora, depois de passar dias falando que cravaria um voto em Bruna Griphao e ter mudado de ideia na última hora, votando abertamente em Cristian.

Na internet, a atleta foi duramente criticada: “Key falou esses dias que iria votar na Bruna porque ela é falsa, mas no cara a cara ela não consegue. Que arregona da ‘Pipokey’, de novo dando o nome”, ironizou uma fã do reality.