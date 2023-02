BBB 23: Gustavo detona aliado no jogo: 'Pessoa maldosa'

Em conversa com Key Alves, Gustavo desabafa sobre o que pensa sobre um brother do BBB 23: 'Fui conhecendo a pessoa dele'

O brother Gustavo, o Cowboy, desabafou com Key Alves poucas horas antes de uma eliminação na noite deste sábado, 25, no BBB 23. Ele desabafou sobre o que pensa de Fred Nicácio após eles terem sido aliados no jogo.

Para começar, ele contou o que disse no confessionário ao levar suas malas para a produção. "Falei que vim aqui pra jogar, que não tenho medo de ninguém aqui dentro. Que se for pra ir pra cima, eu vou. Que não é sendo prepotente nem nada mas eu não tenho medo de ninguém aqui. Vim aqui pra jogar, já sabendo a dificuldade do jogo", disse ele.

Logo depois, ele falou que teve que apontar quem ele quer que saia no paredão e ele indicou o Fred Nicácio, e ainda falou sobre o que pensa dele. "Falei o Fred Nicácio. Falei: 'Ah, apesar de ter me aproximado dele desde o início do jogo, fui conhecendo a pessoa dele, fui vendo que ele é uma pessoa maldosa, que se aproveita das falas das pessoas pra ficar criticando'", declarou.

Key Alves cai no choro no BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves sentiu a tensão do paredão neste sábado, 25, poucas horas antes da noite de eliminação na Semana Turbo do BBB 23, da Globo. Ela caiu no choro ao ver os colegas arrumando as malas para o paredão.

Key caiu no choro e desabafou: “Estou com o coração apertado”. Então, Fred Nicácio apareceu para consolar a jovem. “Eu sei, meu amor, mas olha só para mim. Você vai ter uma grande experiência. Vive isso, acolhe essa emoção, chora sim. Acolhe sim. Só não esquece que nada termina aqui, aqui é só o começo de tudo”, declarou.

Logo depois, Domitila também apoiou a colega. “Agora, amiga, o seu coração é tão lindo. Por isso que eu acho importante o povo ver você chorando. Seu coração não é de pedra, seu coração é lindo e você sofre”, afirmou. Então, Key contou que não iria chorar na frente de Gustavo. “Ele não pode me ver chorando”, afirmou ela, que enxugou as lágrimas.