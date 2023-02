Big Brother / DESABAFO

BBB 23: Gustavo Cowboy admite falha em se aproximar de Cristian e Paula: "Foi uma tática de jogo"

No programa 'Mais Você', Gustavo Cowboy falou sobre as estratégias de seu grupo e sua saída do reality

CARAS Digital Publicado em 27/02/2023, às 12h02

Gustavo Cowboy - Foto: Reprodução/Rede Globo