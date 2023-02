BBB 23: Gustavo celebra aniversário movimentando edredom com Key Alves

Eita! O clima esquentou no BBB 23 e Gustavo e Key Alves foram para o edredom no meio da tarde

Nesta terça-feira, 07, Gustavo Benedeti completa 28 anos, enquanto está confinado no BBB 23. Mas a data não passou em branco e o fazendeiro comemorou o aniversário movimentando o edredom no meio da tarde com a jogadora de vôlei Key Alves (23), com quem se relaciona desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil.

Após uma ação promocional na casa, Gustavo e Key partiram para o quarto do líder sozinhos e curtiram o espaço dois dias antes de cederem o lugar para o próximo poderoso da casa. Enrolados debaixo das cobertas, os gemidos do casal se tornaram audíveis e foi possível notar o movimento embaixo do edredom.

Os vídeos dos momentos viralizaram nas redes sociais e o público tentou decifrar o que Key e Gustavo diziam, além de opinar sobre o relacionamento: “Meu deus que vergonha alheia desse casal que não faz nada no jogo além de transar.”, criticou uma internauta. “Inveja eu tenho é deles.”, opinou outra. “Às 15h, é isso mesmo?”, perguntou uma terceira.

Mais cedo, o líder da semana, também recebeu um presente da amada, que preparou um bolo surpresa. Durante a madrugada, todos os brothers se uniram e deixaram as desavenças após a dinâmica do ‘Jogo da Discórdia’, para cantar parabéns e celebrar o aniversário de Gustavo.

Key Alves pede ajuda de Aline Wirley e Domitila Barros para preparar surpresa

Key teve a ideia do bolo surpresa para Gustavo, mas precisou de ajuda para concretizar o plano. A atleta pediu apoio das colegas de confinamento, Aline Wirley e Domitila Barros na última segunda-feira, 06, para preparar o doce.

Domitila não pode ajudar, por conta do tornozelo machucado, mas Aline e Key se uniram para seguir a receita e preparar o doce a fim de presentar Gustavo, enquanto Cristian segurava o cowboy no quarto do líder.