BBB 23: Gustavo cai no choro e Key Alves dá lição de moral: “Fraqueza”

Após ser indicado ao paredão do BBB 23, Gustavo não conteve as lágrimas e foi aconselhado por Key Alves: "Mantém a postura”

A madrugada foi tensa para os confinados do BBB 23! A jogada de MC Guimê (30) na tarde da última quinta-feira, 23, rendeu muito nervosismo para Gustavo (28), que foi parar na berlinda depois que o funkeiro recebeu o Poder Supremo, livrando Cara de Sapato (32) de um paredão. Com os ânimos aflorados após a indicação, o fazendeiro da casa teve uma crise de choro e recebeu uma lição de moral de Key Alves (23), com quem se relaciona no jogo.

Tudo começou no sofá da casa mais vigiada do Brasil, quando Gustavo desabou enquanto conversava com a jogadora de vôlei: “Que tristeza, cara”, disse o brother. Key tentou consolar: “Nem fica pensando”, e o cowboy rebateu aos prantos: “Como não pensar numa parada que pode tirar você daqui? Não tem como”, disse com tristeza. A atleta disparou: “Então fica aí sofrendo”.

Ainda no sofá, Key notou que os oponentes de Gustavo estavam próximos e aconselhou que o fazendeiro mudasse a sua estratégia e não chorasse diante dos inimigos: “Para de ficar falando, que ele tá ali. Ele não pode ver tua fraqueza”, disse a atleta. “Que fraqueza?”, perguntou Gustavo que recebeu um alerta como resposta: “Mantém a postura, é isso que assusta ele”, disse Key.

Mais tarde no quarto, Gustavo caiu no choro novamente e desta vez, Key Alves consolou o amado: "Chora tudo que tem pra chorar mesmo, bota para fora" e continuou: "Você é o cara mais forte que eu conheci na minha vida, depois do meu pai. Eu tenho muito orgulho de você. Você vai voltar, semana que vem pegar o líder. E eu vou tentar também. Não tô conseguindo ainda, mas eu vou tentar", a jogadora disse e conseguiu animar o parceiro novamente.

Entenda a formação do sexto paredão:

Logo após a prova do líder desta quinta-feira, 23, os participantes formaram um paredão relâmpago no início da semana turbo do BBB 23, da Globo. Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo foram os emparedados da semana e um deles vai sair no sábado, 25.

Tudo começou quando a nova líder, Sarah Aline indicou Cara de Sapato que teve o poder de contra-golpe e puxou Fred Nicácio para a berlinda. Depois, o lutador foi salvo por MC Guimê, que trocou a indicação por Gustavo, com o Poder Supremo que recebeu do Big Phone.