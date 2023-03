BBB 23: MC Guimê e Gabriel Santana flagram brothers em clima quente na cama

Sarah Aline e Ricardo protagonizam beijão durante festa do líder no BBB 23 e são flagrados por brothers em momento picante na cama

Os brothers Sarah Aline e Ricardo ficaram no maior clima de romance durante a festa do Líder sem o Líder na casa do BBB 23 na madrugada desta quinta-feira, 09!

Enquanto os outros brothers aproveitavam a festa na área externa da casa mais vigiada, os dois foram para o quarto Fundo do Mar e conversaram agarradinhos deitados na cama. "Deixa de safadeza”, disse Ricardo.

Eles se abraçam e beijam o rosto um do outro, sendo interrompidos por Gabriel Santana e MC Guimê que entraram no cômodo. O cantor tenta tirar Ricardo da cama. “Dois safadinhos, se peguem lá fora”, disse Gabriel. “Você me cortou na hora do gol”, brincou o biomédico.

Após serem interrompidos pelos brothers, Ricardo e Sarah Aline voltam para a pista de dança. Os colegas cde confinamento começam a agitar o casal e se reúnem em volta da dupla para tentar juntá-los.

“Fala pra ela: ‘Chega de conversinha. Eu quero você’”, disse Bruna Griphao. “Fala ‘eu quero beijar a boca dela’”, sugeriu Gabriel. “Fala a verdade, fala o que você sente”, comentou a atriz. "Meu amor, eu tenho relacionamento aberto. Vocês beijem se quiserem”, declarou Gabriel, que já beijou a psicóloga no reality.

Ricardo, então, disse que eles estavam sozinhos no quarto e vai em direção da psicóloga. Os dois deram um selinho. “Eu não beijo por carência, eu beijo por vontade”, disparou Sarah.

“Fala: ‘Eu gosto de você e tem 50 dias que eu quero te beijar’”, disse Bruna, que segue tentando juntar o casal. “Você tem que falar a verdade do seu sentimento”, falou a atriz. Nesse momento, Sarah foi até Ricardo e beijou o brother. Os outros confinados comemoraram.

BBB 23: Após voltar do Quarto Branco, Fred fala de Domitila para sisters

Após vencer o duelo contra Domitila Barros (38) e voltar do Quarto Branco, Fred Desimpedidos (33) conversou com Bruna Griphao (23) e Larissa (24) na cozinha da casa mais vigiada do Brasil.

O influenciador digital disse que a adversária foi muito "baixa" em alguns momentos. "Tenho que assimilar tudo que aconteceu lá, mas teve uma hora que ela foi muito baixa", falou ele. "O que ela falou?", questionou a atriz. "Depois eu falo", respondeu o brother.

"Mas, assim, desde quando ela, na ironia dela, foi por isso que você ganhou... A ironia dela de te indicar, de ontem me tratar daquele jeito", comentou Larissa. "Ela tem se revelado", disparou Bruna.

