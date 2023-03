BBB 23: Globo corta câmeras de quarto após ver Larissa falando de MC Guimê e Sapato

Globo tirou transmissão do quarto Deserto ao ver que Larissa comentava expulsão dos brothers do BBB 23

A Globo tomou atitude ao ver que Larissacomeçou a contar sobre as cenas que levaram à expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB 23. A vencedora da repescagem estava no quarto Deserto com Bruna Griphao, Amanda e Aline Wirley e contou o que viu no VAR da edição.

"O Guime passou a mão na bunda da Dania algumas vezes, ela tira... Dá um tapa na sua bunda...", contou para as meninas. "Ele deu um tapa na minha bunda???", questionou a atriz visivelmente chocada.

No entanto, após a fala da personal trainer, a câmera do quarto Deserto foi cortada. Os fãs do reality se revoltaram e compararam o Globoplay com o Playplus da Fazenda, que também tem momentos cortados pela produção nas edições.

Larissa e Fred Nicácio foram os escolhidos na repescagem e voltaram a casa na noite da última quinta-feira, 24.

Veja vídeos:

Larissa tava contando dos acontecimentos do guime, e saíram todas as câmeras do deserto.. pic.twitter.com/8tKuf2YTeH — joão (@joaoftts) March 24, 2023

Fred Nicácio e Larissa contam as fofocas sobre Guimê e Lexa depois dele ser expulso pelo assédio a Dania. Larissa conta que Lexa mandou mensagem pra ela dizendo "tá doendo muito". #BBB23pic.twitter.com/B427eQeAa7 — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) March 24, 2023