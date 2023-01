BBB 23: Giovanna gastou cerca de R$150 mil em procedimentos estéticos. Confira antes e depois!

Participante da Casa de Vidro, Giovanna Leão teria feito uma série de intervenções estéticas durante a preparação para concorrer uma vaga no programa

Giovanna Leão (25) iniciou a sua participação na Casa de Vidro na terça-feira, 10, mas já acumula polêmicas em sua trajetória. A aparência da gamer, que compete por uma vaga no BBB 23, chamou a atenção dos espectadores, que compararam o antes e depois da ruiva com fotos antigas que circulam nas redes sociais e notaram algumas intervenções estéticas.

Alguns profissionais da área, inclusive, estimam que Giovanna teria gasto R$150 mil com as mudanças na aparência, como detalhou o especialista em harmonização Fábio Barros para a coluna "Retratos da Vida", publicada no jornal Extra. Entre as possíveis regiões modificadas, a ruiva, que é emancipada desde os 16 anos e provém o sustento da família, teria feito diferentes procedimentos nos dentes, nariz, lábios, bumbum e abdômen como preparação para entrar no programa.

Na lista de possíveis modificações faciais, estão: rinoplastia, que custa entre R$18 a 30 mil; preenchimento labial, em média R$3 mil, e lentes de porcelana nos dentes, com valor médio de R$40 mil. Já no corpo, Giovanna teria feito lipo no abdômen e lipoenxertia na região dos glúteos, procedimentos que custam, pelo menos, cerca de R$27 mil. O profissional ainda explica que algumas outras intervenções minimamente invasivas podem estar na lista.

Na Casa de Vidro, Giovanna, que polemizou com antigos tweets racistas vazados na web, também já comentou sobre a sua insatisfação com a aparência e revelou o motivo pelo qual optou pelas intervenções: “Eu usava óculos e nunca fui magrela. Já tive problemas seríssimos por questão de alimentação”, disse a concorrente, que disputa uma das duas vagas para entrar na casa com Paula (28), Manoel (32) e Gabriel (24).

Tweets de Giovanna Leão dão o que falar e web a acusa de racismo

A participante da Casa de Vidro, Giovanna Leão, já está na mira do cancelamento fora da casa. Na internet, circulam prints de mensagens racistas da autoria da ruiva: “n*gga" e "macaco", seriam alguns dos termos utilizados nas falas problemáticas.

Em resposta às polêmicas, a assessoria da gamer, no entanto, se manifestou dizendo: "A Giovanna não é perfeita, e está longe de ser. Mas ela definitivamente não é mais a mesma Giovanna de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu com que muita gente, incluindo ela, evoluísse", escreveu a equipe.