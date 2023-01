BBB 23: Giovanna cai no choro e pede desculpas à família

Giovanna recebeu a visita da família do lado de fora da Casa de Vidro, do BBB 23, e caiu no choro

A Casa de Vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira, 10, repleta de emoções! Giovanna (25), uma das participantes, recebeu uma visita especial da família do lado de fora dos muros e a possível sister protagonizou a primeira cena emocionante do reality. A gamer não se conteve com a demonstração de carinho e caiu no choro ao avistar a família.

Pai, mãe, amigos e alguns outros familiares marcaram presença com uma forte torcida, trajados com camisetas personalizadas com fotos de Giovanna e alguns cartazes, que foram recebidos com uma declaração: “Eu amo vocês, é tudo por vocês", disse a ruiva, em meio às lágrimas. A possível sister ainda aproveitou o momento para dizer que estava forte e tranquilizar o coração dos parentes.

Emocionada, Giovanna também fez questão de pedir desculpas aos seus pais e deu a entender que escondeu a sua participação no programa: “desculpa mentir!”, declarou. Vale destacar que a vaga da gamer não é garantida e ela disputa seu lugar no programa com outros três confinados na Casa de Vidro: Manoel (32), Paula (28) e Gabriel (24). O resultado será definido pelo público, que escolherá a dedo dois dos participantes para realizar o sonho de entrar no reality.

Conheça melhor os quatro participantes da Casa de Vidro

Começou! A dinâmica que dá poder ao público para decidir alguns dos integrantes da próxima edição do reality está instalada no Via Parque Shopping, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Casa de Vidro permite a interação com os possíveis brothers e torna as emoções à flor da pele!

Na Casa, estão os quatro concorrentes, que disputam duas vagas: Paula, biomédica, de 28 anos, de Jacundá, no Pará; Manoel, psiquiatra de 23 anos de Cuiabá, no Mato Grosso; Giovanna de Campinas, município de São Paulo, com 25 anos, que atua como Gamer e empresária e Gabriel, de 25 anos, modelo de Ribeirão Preto, também de São Paulo.