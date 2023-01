BBB 23: Gil do Vigor declarou torcida contra sister? Entenda alfinetada de ex-BBB

Economista, Gil do Vigor comentou atitude de Paula, escolhida da Casa de Vidro para entrar no BBB

Com a escolha de Paula para ser a participante a representar a Casa de Vidro no Big Brother Brasil 23, ao lado de Gabriel, um ex-BBB icônico resolveu abrir o jogo quanto à sua torcida para a sister. Gil do Vigor (31), que esteve na 21ª primeira edição do reality da Globo, pediu a eliminação da participante antes mesmo que o programa começe, na próxima segunda-feira, 16.

Na madrugada da última quinta-feira, 12, ele comentou uma conversa que a então confinada no shopping do Rio de Janeiro teve com os companheiros. A biomédica afirmou que, como estratégia de jogo, não irá atender ao Big Fone na primeira semana, caso ele toque.

Com isso, o ex-BBB ficou bastante irritado. Ele afirmou que todos os confinados do programa têm a obrigação de jogar e fazerem de tudo para não serem plantas, apelido designado para participantes que não se destacam nas temporadas. Em seu perfil oficial do Twitter, ele pediu a eliminação de Paula, caso ela decida manter essa postura.

"Sério? Sério mesmo? Seria bom que alguém atendesse, colocasse ela no paredão e ela saísse! Oxê, nunca gostei de quem se esquiva de jogo na primeira semana. Se eu estivesse no hotel e o Big Fone tocasse, eu atenderia", escreveu, na rede social.

CONHEÇA PAULA, ESCOLHIDA DA CASA DE VIDRO

Natural de Jacundá, no Pará, tem 28 anos e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Aos 16 anos, saiu de sua cidade para estudar em Goiânia e, aos 20, voltou para a terra natal em função das responsabilidades que tinha em casa. Tem muito orgulho de sempre ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão. Depois de um namoro de seis anos, está curtindo a solteirice.

Alegre e brincalhona, Paula tem como hobby favorito a dança. “Dançar para mim é uma terapia”, diz ela. A paraense também não esconde que é tagarela e promete causar na casa ao revelar que é briguenta e emocionada e que opina até quando não está diretamente envolvida na situação.