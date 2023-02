BBB 23: Tina, Cezar Black e Gabriel Santana estão no terceiro paredão

Tina, Cezar Black e Gabriel Santana vão parar no terceiro paredão do BBB 23 e a eliminação será na próxima terça-feira, 7

Na noite deste domingo, 5, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do terceiro paredão do BBB 23, da Globo. Tina, Cezar Black e Gabriel Santana estão na berlinda da semana e um deles vai deixar o reality show na próxima terça-feira, 7. Saiba como foi a formação do paredão :

Nesta semana, Tina atendeu ao Big Fone na noite de sábado e indicou Gabriel Santana e Domitila Barros ao paredão. Então, Paula, que é a dona do Poder Curinga da semana, precisou escolher um deles para ir para o paredão. Paula decidiu tirar do paredão Domitila e deixou Gabriel na berlinda .

O anjo da semana, Cristian, deu a imunidade para Key Alves. Logo depois, o líder Gustavo indicou Tina para o paredão. “Quando eu ganhei o líder, eu já tinha comentado e hoje o meu voto vai para a Tina por afinidade. Eu gosto de todo mundo, converso com todo mundo. Ela é a única pessoa que eu converso menos na casa. Quando eu fui líder, eu já tinha decidido que ia por ela, é por afinidade, é a pessoa com quem eu menos converso aqui na casa”, disse ele.

Na sequência, os participantes fizeram a votação no confessionário e o mais votado foi Cezar Black . Logo depois, Gabriel Santana – indicado pelo Big Fone – teve o poder do contra-golpe e decidiu puxar Amanda para o paredão.

Por fim, os brothers Gabriel, Cezar Black e Amanda disputaram a prova bate-volta, que exigiu sorte dos participantes. Amanda foi a mais sortuda e escapou da berlinda .

Saiba quem votou em quem:

Ricardo votou em Fred Nicácio

Sarah votou em Amanda

Amanda votou em Cezar Black

Marvvila votou em Amanda

Bruna votou em Cezar Black

Antonio Cara de Sapato Jr votou em Fred Nicácio

Tina votou em Cezar Black

Cristian votou em Larissa

Larissa votou em Cezar Black

Domitila votou em Amanda

Gabriel Santana votou em Amanda

Paula votou em Cezar Black

Fred votou em Cezar Black

Key Alves votou em Larissa

Cezar Black votou em Amanda

Bruno votou em Cezar Black

MC Guimê votou em Cezar Black

Fred Nicácio votou em Amanda

Aline Wirley votou em Cezar Black