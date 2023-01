BBB 23: Gabriel se revolta ao descobrir que seu pedido de desculpas não foi exibido na Globo

Gabriel fica irritado com revelação de que a Globo não exibiu seu pedido de desculpas: 'Como assim não foi ao vivo?'

O brother Gabriel Tavares perdeu a paciência ao descobrir que o seu pedido de desculpas durante o Jogo da Discórdia no BBB 23 não foi ao ar ao vivo na Globo. Em sua vez de dar as placas da dinâmica, ele aproveitou para se desculpar com as mulheres por sua atitude durante o relacionamento com Bruna Griphao. Porém, as imagens só foram exibidas no Multishow e no Globoplay, já que o programa ao vivo na Globo já tinha acabado.

Após o fim da dinâmica, ele descobriu que não estava ao vivo em rede nacional e se revoltou. “Como assim não foi ao vivo?”, questionou. E Paula explicou o que aconteceu. “É que quando se estende demais, não é exibido tudo, vai pro Globoplay”, afirmou ele.

Então, Gabriel insistiu: “Que horas vocês acham que entraram para o Globoplay? Será que eu estava ao vivo?”. E ela confirmou: “Acho que não estávamos mais ao vivo”.

a decepção do gabriel descobrindo que no momento que ele pede desculpas não estava mais ao vivo kkkkkkkkkkkkkkkkk #BBB23pic.twitter.com/kRPs61HV5s — Otariano #BBB23 (@otarianonews) January 24, 2023

Em seu pedido de desculpas, ele disse: “Inclusive eu quero pedir desculpas para todas as mulheres aqui da casa que sentiram ofendidas por conta da Bruna e com razão. Eu não quis. E eu acho isso legal que não quero que ninguém passe pano para mim, tem que falar mesmo. Eu quero ser usado como mártir, que as pessoas erram e que homens sejam influenciados pelo meu erro e que vejam que como eu errei, eles podem errar também. Eu estou muito claro com a minha visão, queria pedir desculpas. Eu não mudei de um dia para o outro, eu estou mudando, estou no processo”.