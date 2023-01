BBB 23: Gabriel se irrita com Marília se maquiando e gera memes na web

Gabriel tem espalhado para toda a casa que está irritado com o hábito da sister Marília

O participante do BBB 23, Gabriel Tavares, tem rendido críticas e memes na web desde que entrou na Casa de Vidro. Agora, ele resolveu se irritar com Marília por seu hábito de se maquiar.

Incomodado com a sister, que é maquiadora profissional, Gabriel já comentou com várias pessoas sobre ela ter ido ao programa "para se maquiar". No entanto, não é todo mundo que concorda com ele, não.

Saraline comentou sobre a atitude dele. “Ele fica toda hora falando que ela veio aqui só se maquiar. Eu ficaria p*ta. Cada um sabe das suas motivações, todo mundo veio aqui para ganhar", declarou ela. Em uma todinha, ele ainda afirmou que chegaria na sister durante a festa e perguntaria: "E aí Marília, se maquiou hoje?"

A ex-rouge Aline Wirley também ficou ao lado de Marília. "Esse é o trabalho dela", justificou. Na web, já tem diversas 'zoações' com os comentários do rapaz. Além disso, sua apresentação como 'moreno de praia' também causou alvoroço até entre famosos como Ana Thaís Matos, Marcelo Adnet e Sonia Abrão, que não acreditaram que ele se descreveu assim estando bem branquinho.

Confira os memes de Gabriel e Marília:

“Vou chegar na festa: ‘E aí Marília, se maquiou hoje?’” (Gabriel) pic.twitter.com/vgXUohitja — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 17, 2023