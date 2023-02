BBB 23: Gabriel Santana se declara demissexual: “Precisa ter conexão”

Gabriel Santana abriu o coração sobre a sua orientação sexual com os confinados do BBB 23

Antes de dar início a festança na última quarta-feira, 15, alguns brothers conversavam na sala do BBB 23 sobre seus relacionamentos amorosos. Foi então que Gabriel Santana (23) decidiu se abrir com os colegas de confinamento e revelou que além de ser bissexual, também é demissexual.

Durante a conversa, o ator, que declarou que estava disponível para meninas e meninos assim que entreou no reality, revelou que só tem relações sexuais quando já tem conexão com a pessoa: "Para beijar na boca, não precisa dessa conexão. Beijou, acabou, filho. Pra sexo, eu sou diferente, eu sou demissexual, inclusive.", contou.

Bruna Griphao (23) e Cara de Sapato (32) não conheciam o termo e pediram para que o ator, que fez parte do elenco do remake de ‘Pantanal’ da Globo, explicasse o significado. Gabriel prontamente respondeu: “Não transar por transar, precisa ter alguma conexão, geralmente de corpo e sentimento”, contou.

O ator ainda deu aula sobre demissexualidade, orientação sexual em que a pessoa precisa de um vínculo afetivo para sentir atração: “Eu posso ter conexão de corpo e não ter sentimento, aí eu não consigo ou ter esse sentimento e não ter de corpo, aí também não rola. Precisa ter as duas coisas", explicou para os brothers.

Gabriel Santana desabafa com Bruna Griphao sobre atitude de brother

Na última terça-feira, 14, Gabriel Santana e Bruna Griphao desabafaram sobre as atitudes de Cristian (32), que foi desmascarado no último paredão da casa mais vigiada do Brasil.

Bruna deu início ao desabafo falando sobre a amizade dos dois: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”. Bruna ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel completou: “Numa pessoa que mentiu, te manipulou”, revelando a sua opinião sobre o empresário gaúcho.