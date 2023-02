BBB 23: Gabriel Santana revela que voltou a escrever poesias na época de 'Pantanal'

Em conversa com brothers, Gabriel Santana diz que voltou a escrever poesias por conta de uma paixão quando gravava a novela 'Pantanal'

Em conversa com brothers na área externa da casa do BBB 23, Gabriel Santana (23) contou um pouco sobre sua vida amorosa. O ator recordou uma história que viveu recentemente.

Ele revelou que estava ficando com uma mulher e que voltou a escrever poesias por conta da paixão quando gravava a novela Pantanal.

"A primeira vez que eu fiquei com essa mina, eu sabia que ia dar alguma parada, pelo menos do meu lado... A gente começou a ficar e tal, só que foi num tempo que eu tava trabalhando em Pantanal e a mina foi fazer um intercâmbio pra Europa", começou falando.

"A gente se desencontrou muito", disse ele, que também contou que ficou com uma amiga dela. "Todo mundo se pegava naquele grupo".

"Eu tava ficando com uma amiga dela, a gente teve um lance... A gente se desencontrou, eu fiquei apaixonadinho por ela, tenho umas sete poesias escritas pra ela e foi com ela que, depois que eu terminei, sem caô, sem ressentimento nenhum, foi por causa dela que voltei a escrever poesias", revelou o ator, que viveu Renato, um dos filhos de Tenório (Murilo Benício) no remake de Pantanal.

Confira o momento:

Gabriel Santana conta que voltou a escrever poesias por causa de uma paixão na época de 'Pantanal' https://t.co/ENHd6hOnzv#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/Xbej5kN7VJ — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2023

BBB 23: No Jogo da Discórdia, Gabriel Santana chama Ricardo de 'grosseiro'

O Jogo da Discórdia de segunda-feira, 06, agitou a casa do BBB 23, da Globo, com a dinâmica de colocar placas com adjetivos nos outros participantes. Emparedado da semana, o ator Gabriel Santana escolheu dar a placa de Grosseiro para Ricardo e justificou a sua decisão.

“É uma conversa que a gente já teve, ele já disse que se expressa mal. Ele passa do ponto, ele não consegue se expressar muito bem e é grosso sem necessidade às vezes”, disse ele. Por sua vez, Ricardo respondeu e disse que já se entendeu por causa da situação com a Marvvila. “Eu conversei com o pessoal da casa, demorou para a gente se entender, mas o pessoal eu acho que já entendeu”, afirmou.

Logo depois, Gabriel deu a placa de Sonsa para a sister Paula. “Às vezes, a Paulinha tem um lugar que é de estar bem com todo mundo, está no nosso quarto e no outro. Quer se fazer de amiga de todo mundo. Isso pode ser visto como uma pessoa sonsa”, afirmou. Em sua resposta, ela disse que ele pode ter essa leitura do seu jogo. “Não tenho resposta, quando ele joga se é uma estratégia dela ou ela mesma, ele tem essa leitura”, declarou.

