BBB 23: Gabriel Santana opina sobre volta de Larissa e Fred Nicácio: "Não são os favoritos"

Gabriel Santana, Sarah Aline e outros integrantes do Quarto Fundo do Mar se reuniram no cômodo e começaram a fazer uma análise sobre a volta de Larissa e Fred Nicácio ao BBB 23. Os dois foram escolhidos pelo público após ficarem confinados na Casa do Reencontro.

A líder da semana, afirmou que o público deve ter colocado muito expectativa na professora de Educação Física, já que ela venceu a repescagem. "Tem muita expectativa sobre ela", afirma a psicóloga.

Gabriel Santana, então, discordou da colega de confinamento e afirmou que os dois brothers que voltaram na repescagem não são favoritos, apenas foram as opções melhores.

"Mas de 60% do Brasil quis tirar ela, gente. É repescagem, gente. Não são os favoritos. Se fossem os favoritos, estavam hoje no game", disparou ele, se referindo a porcentagem que Larissa foi eliminada no paredão.

"A partir do momento que está ela com o Fop (Gabriel), ela com Marília, ela com Cowboy (Gustavo) e Key (Alves). Não é tipo assim: 'Nossa, a gente quer muito ela aqui. É que, dentro das opções, são as duas melhores", ressaltou o ator.

Gabriel se revolta com repescagem

Mais cedo, Gabriel mostrou que não achou nada legal a ideia da produção de fazer uma repescagem com participantes já eliminados. Durante as compras do VIP o artista apareceu incomodado com a situação.

O ator deixou claro que não tem nada contra Larissa e Fred Nicácio, mas comentou que qualquer um que voltasse não seria justo em sua visão de jogo. "Independente de quem entrasse, não ia ser maneiro, tá ligado? Tipo, me sinto mais longe do prêmio, tá ligado? Isso não é maneiro em nenhum aspecto", opinou.

