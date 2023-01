BBB 23: Gabriel Santana faz pedido inusitado para a produção

Gabriel Santana pede item pessoal para a produção do BBB 23 após perder acessório durante prova

O ator Gabriel Santana (23) surpreendeu os telespectadores do BBB 23, da Globo, ao fazer um pedido inusitado para a produção do programa. Nesta quarta-feira, 18, ele contou que perdeu o seu piercing do nariz durante a prova da imunidade na segunda-feira, 16, e gostaria de ter um piercing novo para colocar no lugar. Inclusive, ele disse que não sabe como funciona a compra de itens pessoais, mas disse que sua equipe pode até pagar pelo acessório.

O pedido dele foi feito durante a gravação do vídeo do Raio-X pela manhã, quando ele ficou sozinho no confessionário do reality show. "Durante a prova de resistência, na hora que eu tava mexendo na toalha, acabei tirando meu piercing do nariz. Eu tirei e coloquei em cima de uma das bancadas, eu tava na 8, acho que coloquei em cima da 9", disse ele.

"Queria saber se vocês acharam o meu piercing de nariz. Se não acharam, se tem como providenciar algum... E aí a questão de pagamento, financeiro, eu não sei como vocês veem aí fora... É isso, queria agradecer, e se vocês puderem me ajudar nessa de alguma forma", contou ele.

Gabriel Santana conta que é bissexual

O ator Gabriel Santana, que interpretou o Renato no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que é bissexual em sua apresentação para os outros participantes na casa do BBB 23. Ele é um dos participantes do grupo Camarote da nova edição do reality show e contou sobre a sua sexualidade ao se apresentar no primeiro dia de confinamento.

Gabriel contou que pode ficar com homens e mulheres. “Eu sou Gabriel Santana, tenho 23 anos. Meninos eu estou disponível, meninas também”, disse ele, que completou: “Eu acho que idade é só um número, então, tá tudo certo”.