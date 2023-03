BBB 23: Gabriel Santana é questionado sobre forma que tratou Sarah na festa: “Super ignorante”

O ator Gabriel Santana foi grosso e seco com Sarah Aline durante a festa do Líder no BBB 23 e foi questionado por sister sobre atitude

Na madrugada desta quinta-feira, 16, a festa do Líder movimentou o BBB 23. Após a celebração da liderança de MC Guimê, o ator Gabriel Santana foi questionado pela forma que estava tratando Sarah Aline.

A cantora Márvvila questionou o artista na sala: “Hoje nada a ver, hein? Você foi super ignorante com a Sarah. Eu vi”. Gabriel rebateu afirmando que já havia comentado com Sarah que não queria conversar com ela.

“Mas você ficou tipo: ‘Não quero falar com você’. Você tem noção que quando você fala isso para uma pessoa que você é muito amigo, é no mínimo esquisito. ‘Não quero falar com você’, eu acharia muito estranho, e eu insistiria. Você falou que não queria falar com ela, você falou para ela sair de perto de você. Isso é diferente de falar: ‘Sarah, não quero falar sobre isso’”, opinou Márvvila.

Gabriel se explicou: “No começo eu falei muito tranquilo com ela. Ela saiu com o Facinho [Ricardo], e depois ela voltou. E eu falei: Mano, não estou a fim de trocar essa ideia agora. E ela ficou insistindo. Tem uma hora que, eu bêbado não vou ficar 100% tranquilasso com isso. Se é isso que a gente vai trocar ideia, eu prefiro dormir".

O ator de Chiquititas ainda deu mais contexto sobre o atrito com Sarah: "Eu troquei ideia com ela a tarde, falei: ‘Mano, não quero falar sobre isso’. Ela isistiu. Falei: 'Mano, não tô a fim'".

A cantora de pagode ficou questionando qual era o motivo da tensão entre Sarah e Gabriel, mas o ator não quis revelar e disse que não queria ter essa conversa.

No quarto Fundo do Mar, Ricardo e Sarah conversaram sobre Gabriel e um possível ciúme que ele poderia estar sentindo.

“Se for pra gente ficar, e ficar tendo essas confusões aí com o Gabriel, de prioridade. Não faz sentido. Porque é um jogo seu, que você já tinha com eles. Que são seus amigos. E eu não quero estar chegando agora e conflitar vocês. E outra, você também já ficava com ele antes e realmente deve estar acontecendo alguma coisa”, disse Ricardo preocupado.

“Não tem nada a ver. Ele mesmo me falou que tava tudo bem, que a gente não ia mais ficar”, afirmou Sarah. Porém, o biomédico pontuou que as vezes Gabriel poderia ter dito que estava tudo bem, mas em realidade não estivesse.

A psicóloga então comentou: “Não foi só quando nós ficamos, antes ele já tinha falado que ele estava de boas. A gente entendeu isso antes mesmo de eu e você sermos uma possibilidade. Eu não acho que seja ciúmes ou algo do tipo. Você acha?”. Ricardo, deu sua opinião: “Acho. É desconfortável para ele”.

Eita!

Após imagens de MC Guimê passando a mão no bumbum da participante Dania Mendez, que veio do programa "La Casa de Los Famosos", outras imagens surgiram nas redes sociais. Desta vez, Guimê passava a mão em Bruna Griphao.

Durante a festa, o Líder da semana foi flagrando pelas câmeras dando um tapa na bunda de Bruna. As redes sociais estão pedindo a expulsão do cantor após suas atitudes na festa.