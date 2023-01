BBB 23: Gabriel Santana, do Camarote, revela qual é a sua sexualidade

Intérprete do Renato no remake de 'Pantanal', Gabriel Santana está no BBB 23 e revela por quem se interessa na vida amorosa

O ator Gabriel Santana (23), que atuou em Chiquititas e Pantanal, está confirmadíssimo no BBB 23, da Globo, e já deixou claro que pode se envolver românticamente com alguém no confinamento. Assim, o artista contou qual é a sua sexualidade.

Gabriel contou que é bissexual e está solteiro. “Gosto de gente, o que vier, e eu me interessando está tudo certo: pode ser expansivo, mais introspectivo, o que bater conexão”, disse ele ao site Gshow.

Inclusive, ele quer beijar no confinamento. “Adoro beijar. Se eu sair do programa sem beijar alguém ficaria decepcionado. Tenho zero 'caô' de me envolver com alguém. Se for para rolar, vai rolar”, afirmou.

Falando de sua personalidade, Gabriel Santana contou que é competitivo e pode ficar 24 horas em uma prova de resistência. Ele ainda disse que é preguiçoso, desorganizado e cabeça dura.

Ao pensar no desafio do BBB, ele contou que chega a ter medo do cancelamento, mas segue sua intuição. “Sei que estou preparado porque não estou pronto. Quando a gente se sente pronto, a gente cai em um gatilho mental muito fácil de cometer deslizes. Como sei que estou suscetível ao erro, confio na boa intenção e na boa pessoa que sou, sei que tenho chance de errar, estou disposto a errar, e por conta disso estou preparado”, contou.

Gabriel Santana conta sobre flerte e preconceito

Em entrevista recente na Revista CARAS, Gabriel Santana falou sobre os flertes e cantadas que recebe. “Os meninos têm mais coragem de me mandar mensagens, são mais ousados, as meninas são mais discretas”, explica ele, que evita rótulos. “Gosto de pessoas. Os rótulos ajudam a vida em grupo, mas limitam. Para mim, o que vale é o hoje estou, e não o sou. Hoje posso gostar de meninas, amanhã de meninos e depois de amanhã dos dois. É isso!”, resume.

Consciente de suas escolhas sexuais, Gabriel também não esquece que é um jovem preto. “Sou um preto de pele clara e de classe média. Então, o racismo que já sofri sempre foi mais estrutural do que pressão policial, por exemplo. E desde os 13 anos sou uma figura pública, o que me blinda um pouco. Muitos, por exemplo, nem me consideram preto, o que é uma forma de racismo. É o olhar do outro que diz se sou preto ou não? Isso é racismo!”, analisa ele. O ator sempre estudou em escolas particulares e lembra que nunca teve mais de cinco amigos de classe que fossem pretos, nem mais de três professores de sua raça em toda a vida. “Por isso, a família Gonçalves em Pantanal foi um presente para mim. É bom ver atores pretos na novela das 9!”, conclui.