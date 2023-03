BBB 23: Gabriel Santana descobre interesse de famoso e se anima

Gabriel Santana comentou sobre famoso na casa e descobriu o sentimento mútuo no 'Bate-papo BBB'

O brother eliminado Gabriel Santana já saiu da casa sabendo que venceu. Claro, não o reality, mas conseguiu o interesse de um famoso que ele já estava afim.

Em uma das conversas com Marvvila, ele pediu para que ela o apresentasse para o cantor Thiago Pantaleão, já que eles são amigos.

Ao perceber o interesse, o cantor tratou de comentar as fotos de Gabriel e na de eliminação, já afirmou que a "janta estava pronta" na casa dele.

No 'Bate-papo BBB', a reciprocidade do cantor foi revelada ao ator, que disse que se Bruna Griphao, sua paixão dentro do programa, não saísse na próxima semana, ia perdê-lo.

O ator saiu muito elogiado pelo apresentador Tadeu Schmidt: "Só vou dizer uma coisa, @gbielsantana: eu quero meus genros iguaizinhos a você!!! Seja feliz, meu menino maravilhoso!!!!". O elogio vem após o ator ficar perto de beijar a loira diversas vezes, mas tê-la respeitado em todas elas. Além de sua passagem respeitosa e tranquila pelo reality.

Veja: