BBB 23: Gabriel Santana cumpre promessa ao voltar do paredão e muda o visual

Gabriel Santana raspa uma parte do cabelo para cumprir promessa que fez ao encarar o terceiro paredão do BBB 23

O ator Gabriel Santana está com novo visual! Logo depois de voltar do terceiro paredão do BBB 23, da Globo, ele cumpriu a sua promessa e raspou o cabelo. A mudança foi feita com a ajuda dos amigos no banheiro do reality show.

Porém, o artista não raspou todo o cabelo. Ele decidiu fazer um visual diferentão e raspou apenas os fios do topo da cabeça. Ao ver o resultado do cabelo do amigo, Cezar Black brincou: “Barbearia do Black: aqui você entra bonito e sai horroroso”.

Gabriel contou que vai ficar com o cabelo assim por 24 horas. Logo depois, ele pretende raspar todo o cabelo.

Vale lembrar que ele foi o menos votado no terceiro paredão da temporada. Tina foi eliminada do BBB 23 com 54,12% dos votos. Cezar Black recebeu 43,21% dos votos. E Gabriel teve apenas 2,67% dos votos.

Gabriel vai ficar com o cabelo assim até amanhã. Misericórdia. #BBB23pic.twitter.com/nCRj7pJLBA — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2023

Tadeu Schmidt chama a atenção dos emparedados no discurso de eliminação

Na noite de terça-feira, 7, Tadeu Schmidt usou o discurso de eliminação para chamar a atenção sobre o jogo dos três emparedados e também da dinâmica de grupos no reality show.

"Aos três emparedados eu vou dizer o que eu nem precisava dizer: nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Show de bola vocês não deram, ou não estariam aí. Cezar Black não se encontrou na dupla, não se encontrou no grupo, não se encontrou na casa. Ainda não descobriu qual é a história que é dele no BBB. Mostrou fragilidade e está aí, segundo paredão seguido. Gabriel é campeão de citações no Jogo da Discórdia por duas semanas seguidas. Alguma coisa ele está fazendo ou não fazendo que acabou colocando não uma plaquinha, mas um alvo na testa dele. Todos aqui têm várias escolhas para fazer o tempo inteiro e qualquer uma dessas escolhas pode ser decisiva. A Tina atendeu o Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no paredão. Será que fez as escolhas certas em todos esses momentos? Vocês aí da casa formaram dois grupos poderosos, articularam grandes estratégias, mas não podem esquecer que não é o grupo que vai para o paredão, quem vai para o paredão é o indivíduo", disse ele.