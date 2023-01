BBB 23: Gabriel Santana cogita beijo triplo: 'Quer pegar as duas meninas que eu quero'

Ao ver que tem concorrência pelo coração de sisters do BBB 23, Gabriel Santana pensa em propor um beijo triplo para brother

O ator Gabriel Santana surpreendeu ao falar sobre seus interesses amorosos na casa do BBB 23, da Globo. Após a festa da madrugada, ele contou que percebeu que Fred pode estar interessado em Larissa, com quem ele também quer ficar. Assim, o artista pensou na possibilidade de propor um beijo triplo entre eles.

Gabriel foi conversar com Marvvila sobre o assunto. “Eu acabei de conversar com a Bruna sobre outra pessoa que eu queria ficar aqui... Depois do que eu fiz, eu fiquei muito chateado comigo mesmo e meio que excluí a possibilidade de ficar com ela. E aí, topo assim, eu sei que é completamente da minha cabeça, eu comecei a olhar para a Larissa de outra forma”, contou ele. Então, Marvvila perguntou: “Mas você acha que ela vai? Eu acho que ela está muito fechada”.

Assim, Gabriel completou: “Acho que ela está muito fechada com o Fred, percebi isso hoje”. E Marvvila contou que também citou a sister Paula. “O Fred está conquistando ela ali. A Larissa tem um jeito diferente... Enfim, nem pensei nessa possibilidade, porque eu estou pensando no rolê, na resenha. Eu acho que você é super isso, e a Paulinha quer isso. E ela também está pensando em outras possibilidades”, afirmou.

Logo depois, o ator brincou: “Eu vou bater no Fred! Ele quer as duas meninas que eu quero pegar. Eu vou bater nele, vou ser expulso! Esse mel do Fred, eu também ia, porque ele é gato. Um beijo triplo aqui nós três”. Então, Marvvila brincou: “Tá querendo brigar com o Fred e pegar o Fred, aí é complicado. Chega nele e fala assim: 'pra gente não brigar, vamos fazer um combinado, vamos beijar todo mundo'”.