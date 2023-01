BBB 23: Gabriel Santana cai no choro em conversa com Fred Nicácio

Gabriel Santana fica preocupado com sua atitude na festa do BBB 23 e chora no colo de Fred Nicácio: 'Não é justo'

O ator Gabriel Santana não segurou a emoção ao receber conselhos de Fred Nicácio no BBB 23, da Globo. O artista ficou preocupado com a repercussão de suas atitudes durante a primeira festa do reality show e foi desabafar com o médico, que deu conselhos.

Gabriel e Fred se beijaram durante a madrugada e o médico decidiu apoiar o rapaz neste momento de preocupação. Ele garantiu que o ator não pode se definir por suas atitudes em uma festa. "Você não pode se colocar nesse lugar, porque uma atitude não resume você. Quem te conhece sabe que você é exatamente o oposto desse cara. Uma atitude não pode resumir quem você é, então não se coloque nesse lugar. Saia deste lugar, porque este lugar não é seu. Não é justo que você fique carimbado por macho escr*to, porque você é exatamente o oposto. Você não vai ficar carimbado por isso e quem achar isso está errado", disse ele.

Logo depois, ele completou: "E aí, meu irmão, é o que o outro pensa sobre você e não o que você é. E entre o que o outro pensa que você é e o que você é, tem um abismo enorme de distância. Então, não é justo que você se coloque em um lugar que não é seu, por causa de uma atitude. Isso é muito perigoso, esse é um rótulo horrível que não combina com você".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Gabriel Santana fala sobre sua atração sexual

Após revelar que é bissexual, Gabriel Santana fez novas revelações sobre sua vida íntima. Desta vez, ele contou que sente mais atração sexual por mulheres do que por homens. “Eu me entendo como bissexual, mas acho que sou biromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens, a atração sexual é muito rara. A atração sexual é muito mais por mulher”, disse ele.

Na sequência, ele afirmou: “Já beijei muito cara na vida, mas transar... muito raro”.