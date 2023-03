BBB 23: Gabriel Santana aconselha Bruna Griphao em relação a Domitila: “Não abaixa a cabeça”

O ator Gabriel Santana aconselhou Bruna Griphao após a atriz ter atritos com Domitila no Jogo da Discórdia do BBB23

Gabriel Santana aconselhou Bruna após conflitos com Domitila - Reprodução/Globo