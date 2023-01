BBB 23: Gabriel revela pedido que quer fazer para Tadeu Schmidt

Após ser alvo de recado de Tadeu Schmidt ao vivo no BBB 23, Gabriel revela que quer pedir espaço para responder: 'Medo de ele me cortar'

O brother Gabriel Tavares está com vontade de pedir a palavra para o apresentador Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo do BBB 23 na noite desta segunda-feira, 23. Em noite de Jogo da Discórdia, ele quer recuperar o assunto do alerta do comunicador no último domingo, 22, quando Schmidt falou sobre o relacionamento de Gabriel e Bruna Griphao.

Em uma conversa com Bruno, Cara de Sapato e Amanda, Gabriel contou que gostaria de dar a sua versão. “Eu falei para a Bruna: 'se você precisar fingir que eu não existo, pode fazer isso'. Hoje falei bastante sobre isso no confessionário”, disse ele. Então, Bruno incentivou o rapaz a pedir para falar ao vivo. “Seria bom você pedir um minuto para o Tadeu, seria nobre da sua parte. Você demonstra que errou, mas quer recomeçar”.

E Gabriel concordou com ele. “Eu pensei em fazer isso, mas ele falou: 'não é um diálogo'. Eu não sei. Mas eu vou fazer, só tenho medo de ele me cortar”, afirmou. Então, Cara de Sapato incentivou o rapaz. “Tenho certeza que ele vai dar esse espaço para você”, comentou.

Gabriel desabafa no Raio-X do BBB 23

Durante o vídeo do Raio-X nesta segunda-feira, 23, Gabriel falou sobre a situação com Bruna Griphao após o alerta de Tadeu Schmidt e pediu desculpas. “Vim aqui me desculpar, principalmente, com a Bruna, que já falei, a família dela, que não merecia passar por isso, a minha mãe, minhas irmãs, o meu pai, que não me deu essa educação, e para vocês, todas as mulheres do mundo que se sentiram ofendidas ou que possam passar por isso ou passam por isso. Nunca foi minha intenção, essa não é minha índole", declarou.

“Eu só não vou sair daqui, só não aperto esse botão hoje ou amanhã porque falei essa parada aqui e nem de brincadeira se fala isso para mulher nenhuma e nem para pessoa nenhuma. Vou me provar aqui dentro para vocês, aí fora, consigam entender que eu falhei, errei e sou homem o suficiente e não sou moleque, por mais que pareça, de colocar o pé no chão, colocar mão na consciência e saber que falei uma coisa terrível que não se fala em rede nacional e e em em lugar nenhum”, finalizou.