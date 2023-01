BBB 23: Gabriel revela como foi conversar com a psicóloga do programa

Gabriel volta para a casa animado após conversar com a psicóloga do BBB 23: 'Voltei para o jogo'

O brother Gabriel teve uma consulta com a psicóloga do BBB 23 nesta quarta-feira, 25, e voltou mais animado para a casa do reality show. Tanto que ele incentivou os amigos a irem conversar com a médica.

“Conversei com a psicóloga, estou melhor. Não vou ficar mais na cama, voltei para o jogo”, disse ele, e completou: “É bom conversar com a psicóloga, mesmo se não precisar, porque ela tira muitas dúvidas em termos de tipo, você mesmo, tá ligado?”.

Então, Bruno perguntou: “Como assim? Ah, porque não pode falar, né?”. Sem explicar mais detalhes, Gabriel falou com Ricardo. “Tipo assim, por exemplo, você. Você não vai falar com ela?”. E Ricardo respondeu: “Cara, nos três primeiros dias eu pensei em falar”. Ao ouvir isso, Gabriel alfinetou o amigo: “Então você vai continuar a ser planta”.

Logo depois, a produção deu um sinal de alerta para os brothers, que mudaram de assunto.