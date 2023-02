BBB 23: Gabriel revela como conheceu Anitta e esclarece relação: ''Uma noite''

Eliminado do 'BBB 23', Gabriel Tavares explicou melhor o envolvimento que teve com a cantora Anitta

O último eliminado do BBB 23, Gabriel Tavares participou do programa de Ana Maria Braga nesta quarta-feira, 01, para falar sobre sua trajetória no reality e acabou comentando sobre a cantora Anitta, com quem teve um breve encontro antes de entrar na casa.

Quando questionado sobre a funkeira pela apresentadora global, o ex-casa de vidro revelou como conheceu a artista e chegou a vê-la pessoalmente.

"A gente se conheceu na Internet, ela me chamou para ir em um show em Florianópolis. Fui com uns amigos, a gente curtiu. Foi uma coisa muito rápida. A galera acha que tive um romance extenso, foi coisa de uma noite, bem curta", esclareceu qual foi a relação que tiveram.

"Ela já me respondeu, a gente trocou umas ideias e depois de um mês ela foi para Floripa e me deu um salve. (...) A gente conversou em dezembro. Falamos assim: 'A gente se encontra no dia que der'. Nessa hora, tremeram as pernas. Eu estava tremendo até encontrar ela", contou o ex-BBB.

Na rede social, os internautas reagiram à explicação de Gabriel, que dentro da casa havia sonhado com um mutirão feito por Anitta para fazê-lo ficar no jogo. "Do jeito que ele falou antes, eu achei que eles tinham um romance em off", escreveu uma. "Gente quem deixou a entender que teve um romance foi o próprio Gabriel quando tava na casa de vidro", observou outro.

Após sonhar com mutirão feito por Anitta, Gabriel toma balde de água fria

Após ser eliminado do BBB 23 com 53,3% dos votos, Gabriel Tavares participou do Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, programa onde acabou passando por uma pequena saia-justa ao saber sua real situação envolvendo a cantora Anitta.

Durante sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil, o ex-casa de vidro comentou que a funkeira poderia puxar o mutirão para ele quando fosse ao paredão por se conhecerem. O que ele não esperava é que a famosa não só não faria isso, como também contaria que não são tão íntimos quanto gostaria.

Em um vídeo, Anitta revelou qual é sua relação com Gabriel e acabou jogando um balde de água fria no eliminado, que causou bastante polêmica no reality. “A pessoa que eu tenho mais intimidade ali na casa é a Bruna Griphao. Mas também conheço o Fred, o Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, falou a cantora rindo e dando a entender que não tem ligação com o garoto.