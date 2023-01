BBB 23: Gabriel pede desculpas e desabafa após recado de Tadeu: “Pior noite da minha vida”

Gabriel se desculpou com Bruna Griphao após alerta de Tadeu Schmidt e revelou se pensa em desistir do reality

A noite de domingo foi tensa na casa mais vigiada do Brasil e repercutiu até a manhã desta segunda-feira, 23. Após Tadeu Schmidt (48) mandar um recado em rede nacional para o participante Gabriel (24), por conta de seu relacionamento com Bruna Griphao (23), o brother refletiu durante a madrugada e fez um desabafo no tradicional Raio X matinal: “Ontem foi a pior noite da minha vida”, declarou.

O modelo, que causou incômodo após alfinetar Bruna, elaborou um discurso para se redimir com a participante e com o público: “Vim aqui me desculpar, principalmente, com a Bruna, que já falei, a família dela, que não merecia passar por isso, a minha mãe, minhas irmãs, o meu pai, que não me deu essa educação, e para vocês, todas as mulheres do mundo que se sentiram ofendidas ou que possam passar por isso ou passam por isso.” e complementou: “Nunca foi minha intenção, essa não é minha índole”.

Gabriel ainda ponderou sobre a desistência do reality: “Eu só não vou sair daqui, só não aperto esse botão hoje ou amanhã porque falei essa parada aqui e nem de brincadeira se fala isso para mulher nenhuma e nem para pessoa nenhuma.” e continuou: “Vou me provar aqui dentro para vocês, aí fora, consigam entender que eu falhei, errei e sou homem o suficiente e não sou moleque, por mais que pareça, de colocar o pé no chão, colocar mão na consciência e saber que falei uma coisa terrível que não se fala em rede nacional e e em em lugar nenhum”, disse.

Entenda o recado de Tadeu Schmidt para Bruna e Gabriel

No último domingo, 22, a casa estava reunida na sala de estar para definir quais brothers seriam indicados para o paredão, como é tradição do reality. Mas Tadeu Schmidt precisou intervir e mandou um recado para dois dos participantes, que estão se relacionando: Bruna e Gabriel.

Ao quebrar o protocolo, Tadeu expôs a opinião de alguns participantes do programa sobre o casal, que é considerado “tóxico”, por conta de algumas falas de Gabriel: “Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados”, alertou o apresentador.