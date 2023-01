BBB 23: Gabriel manda recado para Tadeu Schmidt: 'Eu não achei ruim'

Gabriel usa o espaço do Raio-X do BBB 23 para mandar um recado para Tadeu Schmidt e o Big Boss após alerta sobre relação com Bruna Griphao

O brother Gabriel Tavares usou o espaço do Raio-X na manhã desta terça-feira, 24, para mandar um recado para o apresentador Tadeu Schmidt e o Big Boss. Confinado no BBB 23, ele falou sobre o alerta que recebeu do comunicador no último domingo, 22, sobre o seu relacionamento com Bruna Griphao. Ele refletiu sobre viu o recado e como está após a mensagem.

"Eu estou extremamente cansado. Ontem foi um dia extremamente difícil pra mim, de novo. Mais um. Ninguém falou que ia ser fácil, mas eu não estou aqui pra me fazer de coitado", disse ele.

E completou: "Eu errei, estou aqui para arcar com as consequências. Queria agradecer o Tadeu e o Big Boss pelo conselho - eu levo a chamada ali como conselho, não como uma 'dura'. Eu não achei ruim. Está certo. E eu queria agradecer pela paciência e deixar claro que o arrependimento veio e, com o tempo, eu vou mudar".

Gabriel descobre que seu pedido de desculpas não foi exibido na Globo

O brother Gabriel Tavares perdeu a paciência ao descobrir que o seu pedido de desculpas durante o Jogo da Discórdia no BBB 23 não foi ao ar ao vivo na Globo. Paula contou para ele que não estavam mais ao vivo na Globo quando chegou a vez dele de falar.

“Como assim não foi ao vivo?”, questionou. E Paula explicou o que aconteceu. “É que quando se estende demais, não é exibido tudo, vai pro Globoplay”, afirmou ele.

Então, Gabriel insistiu: “Que horas vocês acham que entraram para o Globoplay? Será que eu estava ao vivo?”. E ela confirmou: “Acho que não estávamos mais ao vivo”.