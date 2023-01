BBB 23: Gabriel e Bruna discutem após reunião com os brothers

Ao falar com Bruna Griphao, Gabriel dispara: ‘Por que eu tenho que pedir desculpas?’

O clima entre Bruna Griphao e Gabriel ficou tenso no início da noite deste domingo, 22, na casa do BBB 23. Depois de uma reunião com os aliados no quarto para falar sobre os votos no primeiro paredão, os dois se desentenderam quando foram discutir o jeito como um lidou com o outro durante a conversa.

Gabriel reclamou de Bruna. "Todas as vezes que você quis falar, vocês levantaram a mão, assim como eu. Só que na hora que eu fui falar, não deixaram. Você foi uma das pessoas que não deixaram eu falar", disse ele. E ela afirmou: "Eu só pedi calma".

Então, ele continuou o seu desabafo. "A Paula falou uma grosseria para mim, que eu fiquei chateado porque não consegui falar. Infelizmente, minha memória não é tão boa e às vezes eu esqueço tudo que ia falar, e na hora que alguém fala uma coisa importante e eu lembro de uma parada que acho pertinente falar, não deixaram. E eu tenho que falar", afirmou.

Por sua vez, Bruna disse que entende o motivo para ele ter ficado irritado, mas ele rebateu: "Eu tenho direito de reagir do jeito que eu quiser". E ela respondeu: "Quando você reage dessa forma, soa agressivo, como se você fosse um babaca comigo". Logo depois, ele declarou: "É escr*** você não me deixar falar também, não me defender...".

Em outro momento, Bruna e Gabriel continuaram a discussão e ela afirmou que a reação dele foi desproporcional. Com isso, o rapaz disse: "Por que eu tenho que pedir desculpas? Eu não fiz nada". Ela disse: "Eu me senti mal". Por sua vez, ele contou: "E eu?". E ela finalizou: "Eu te pedi desculpa".