BBB 23: Gabriel dispara: 'Vão ter que me engolir'

Em conversa com Larissa e Aline, Gabriel revela o desejo de atender o Big Fone e afirma: 'Eu não morri ainda'

O brother Gabriel já está pensando nos próximos passos do jogo no BBB 23, da Globo. Após Antonio Cara de Sapato Jr se tornar o líder da semana, o rapaz cogitou a possibilidade do Big Fone tocar antes do próximo paredão. Em conversa com Larissa e Aline no banheiro, ele contou que tem o desejo de atender o telefone.

Larissa refletiu sobre a possibilidade do telefone tocar. "Não sei, mas pode tocar. Porque, até então, só tem três pessoas. Porque podem ser os dois mais votados da casa, que vão para o Paredão. Ou pode ser o Big Fone e o mais votado da casa (...) Mas pode ser a qualquer momento", disse ela.

Então, Gabriel afirmou: "É isso aí, gente. Eu não morri ainda, não. E se eu sobreviver, eu vou falar igual ao Zagallo: 'vocês vão ter que me engolir'". Antes disso, o rapaz contou sobre a possibilidade de ir para o próximo paredão. "Meu medo não é ir para o Paredão. Meu medo é perder a chance de fazer um Bate-Volta", contou.

Gabriel dispara “Vocês vão ter que me engolir" 🤪 #BBB23pic.twitter.com/8zStsqpJzg — Marcos Antônio (@del40_) January 27, 2023

Gabriel fala de conversa com a psicóloga do BBB 23

Em conversa com os amigos no BBB 23, Gabriel contou como se sentiu após falar com a psicóloga do programa. “Conversei com a psicóloga, estou melhor. Não vou ficar mais na cama, voltei para o jogo”, disse ele, e completou: “É bom conversar com a psicóloga, mesmo se não precisar, porque ela tira muitas dúvidas em termos de tipo, você mesmo, tá ligado?”.

Então, Bruno perguntou: “Como assim? Ah, porque não pode falar, né?”. Sem explicar mais detalhes, Gabriel falou com Ricardo. “Tipo assim, por exemplo, você. Você não vai falar com ela?”. E Ricardo respondeu: “Cara, nos três primeiros dias eu pensei em falar”. Ao ouvir isso, Gabriel alfinetou o amigo: “Então você vai continuar a ser planta”.