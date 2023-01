BBB 23: Gabriel, da Casa de Vidro, é primo de ator da Globo

Integrante da Casa de Vidro do BBB 23, Gabriel tem um primo famoso que está no elenco da novela 'Mar do Sertão', da Globo

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, o modelo Gabriel tem um primo famoso! Nesta terça-feira, 10, com a revelação da ida dele para a Casa de Vidro, o parentesco veio à tona. Gabriel é primo do ator Gabriel Godoy, que está no elenco da novela Mar do Sertão, da Globo.

O ator não sabia que o primo ia para a Casa de Vidro e ficou surpreso ao ver a foto dele no local. “De repente você vê seu primo no BBB”, disse ele nos stories do Instagram.

Pouco depois, ele comentou sobre o parentesco deles. “De repente minha irmã me liga e fala: 'Você viu que o Gabriel está na Casa de Vidro do BBB?'. Eu fiquei muito surpreso e feliz. Gabriel é um querido. Filho da minha prima de primeiro grau, hoje lá em Florianópolis", disse ele ao site Gshow.

Por fim, o ator contou que está torcendo pelo primo. "Torcendo para que ele entre na casa e que ele tenha consciência de onde ele se meteu", brincou.