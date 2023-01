BBB 23: Gabriel conta que ficou oito meses sem falar com a própria mãe: "Eu era rancoroso"

Revelação ocorreu durante o acerto de contas entre Gabriel e Fred Nicácio após o Jogo da Discórdia

Gabriel (24) teve uma conversa com Fred Nicácio (35) após os dois trocarem farpas durante o Jogo da Discórdia no BBB 23.

O jovem tem sido cancelado por seu comportamento com Bruna Griphao (23) e disse que está tentando mudar. Ele não quer ser o mesmo homem que já ficou oito meses sem falar com a mãe.

"Não posso deixar de reconhecer meus erros, botar o joelho no chão e pedir desculpas. Eu sou um cara muito rancoroso. Quando era mais jovem, tinha uns 18 ou 19 anos, acabei brigando com a minha mãe, independentemente do motivo. Como eu tinha razão, e ela também sabia que eu tinha razão, eu fiquei oito meses sem ouvir a voz da minha mãe. Eu era esse cara rancoroso e estou tentando trabalhar isso. Bota fé que estou tentando mudar e ser um cara melhor", pediu.

"Quero te perdoar. Você falou um monte de besteira para mim, assim como eu falei para você. Nada chega aos pés do que eu falei para a Bruna. Eu queria ter esse perdão para você para um dia eu ser perdoado pelos outros", seguiu ele.

Entenda o conflito entre Gabriel e Fred Nicácio

No Jogo da Discórdia, Gabriel disse que Fred "felizmente vai sair" no paredão desta terça-feira, 24.

Fred, por sua vez, disse que o público estava querendo tirar Gabriel, mas não podia, já que ele havia escapado no bate e volta do paredão.

"Caráter não se cria em cinco dias de jogo, a gente vem com isso de fora e empresta aqui dentro quem nós somos. Naquela prova, ninguém do Brasil estava torcendo por você", disse Fred.

O modelo aceitou o conselho de Cara de Sapato (32) e decidiu pedir desculpas ao médico.

"Não queria ficar com isso no coração. Se você sair hoje ou se você ficar, vai ser melhor pra gente não ficar com essa energia ruim", disse Gabriel.