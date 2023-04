BBB 23: Fundo do Mar detona brother: 'É difícil acreditar'

Após discussão de Sarah Aline e Ricardo, grupo do quarto Fundo do Mar faz reunião e detona aliado no jogo

Na casa do BBB 23, da Globo, Ricardo Alface virou o assunto de uma reunião extraordinária do grupo do quarto Fundo do Mar neste sábado, 1º. Os participantes se reuniram para detonar a postura do aliado no jogo após ele discutir com Sarah Aline. Eles apontaram que não conseguem acreditar no que Alface diz.

Cezar deu a sua opinião sobre Ricardo: "Não exponho o jogo dele. Todas as vezes foi isso. Eu exponho a contradição que ele se mete. Eu percebi que, em todas as vezes que ele se contradiz, ele tenta explicar como se fosse a intenção dele. Depois que a m*rda tá feita, é fácil explicar".

Então, Fred Nicácio completou com a sua visão do brother. "É difícil acreditar na explicação depois que deu errado. E se desse certo, será que ele ia explicar? Não iria. Ah, cara, é difícil você acreditar numa intenção depois que deu errado, depois que alguém descobriu. Aí é difícil acreditar que ele tem a melhor das intenções. Me desculpe, mas é difícil acreditar. Sei lá, cara, tô muito bolado", contou.

Assim, Cezar completou: "Na hora que você confronta ele diretamente, ele fala: 'Ah, minha intenção foi essa'".

A briga de Sarah Aline e Ricardo no BBB 23

Sarah Aline criticou a postura de Ricardo quando ela disse que precisava que os colegas cobrissem suas estalecas por ter comprado o Poder Curinga da semana. Então, ela foi tirar satisfação com ele em uma discussão dos dois.

“Facinho, não vem, na moral”, disse ela, e continuou: “Foi a mesma dor que você teve com o Guimê. Na hora, você não reconstruiu sua fala. Então, não vem, não estou a fim. Você falou: 'eu vou cobrir a Lari, porque a Lari não tem nada'. Então assim, eu não tenho nada porque eu comprei o Poder Curinga. Se esse Poder Curinga fosse para te salvar, eu ia fazer alguma coisa para isso. Mas pra Larissa que perdeu as estalecas porque ela foi pro Monstro que você colocou... É por isso que segue jogo entra em contradição. Você fala uma coisa, você faz outrae você quer se reconstituir dentro de uma realidade que você criou na sua cabeça”, afirmou ela.

Ela ainda disse mais: “Ontem 9 pessoas falaram para você que sua ação chega antes da sua intenção. Só saiba disso: a partir do momento que você pontua que eu sou a sua maior aliada e você não quer me cobrir no Poder Curinga, que é o mínimo, não espere”.

Pouco depois, Ricardo pediu desculpas para Sarah. "Sarah, é o seguinte: estou te pedindo desculpas, sim. Errei com você. Você nunca me deixou sozinho nesse jogo, nunca em momento nenhum.Infelizmente, tomei aquela atitude errônea ali na frente de todo mundo, onde eu não tinha parado para pensar que você sempre esteve comigo. Eu errei, sim. Foi feio. A Lari [Larissa], do outro grupo, viu aquilo. Foi feio da minha parte. Eu não consegui raciocinar que você, querendo ou não, joga comigo", disse ele.

E completou: "Eu errei com você. Foi feio o que eu fiz. E eu reconheço isso quando ela fala: 'Você não está jogando em grupo, mas ela é sua aliada'. Eu percebi na hora. Não foi 'não estou nem aí pra você', Sarah, não foi isso. Foi pra não entrar em contradição, porque ele fala que quando você ajuda a comprar Poder Curinga é grupo e eu não queria passar esse papel de novo". Por fim, ela disse: "Agora eu entendi. Mas eu continuo chateada".